Amici, dal programma di Maria De Filippi sbarca in una serie tv

Uno dei volti più amati di Amici sta per fare il suo debutto come attrice in una serie tv: l’indiscrezione ha mandato in visibilio i fan!

Da ben due decenni sulla cresta dell’onda, il programma Amici di Maria De Filippi continua ad essere una vetrina di prima qualità per i giovani talenti che vogliono provare ad emergere nel mondo dello spettacolo. Dopo il percorso nella celebre scuola di Canale 5, non sono pochi quelli che ce l’hanno fatta.

Alcuni poi hanno continuato a lavorare nel campo artistico ma magari la loro traiettoria si è spostata verso altri settori dello spettacolo e l’esempio più calzante in tal senso è ovviamente Stefano De Martino, ex allievo ballerino del talent nell’edizione 2009/2010 oggi diventato uno dei conduttori più apprezzati della Rai.

L’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da TvBlog riguarda poi un altro volto amatissimo del programma che, proprio come De Martino, dopo essere stata un’alunna della scuola ora si starebbe preparando ad un altro debutto.

Ancor prima, sul suo profilo Instagram era apparsa una storia in cui si leggeva “Oggi studio” e in cui spiccava la gif del ciak. Si intuiva quindi che fosse alle prese con lo studio di un copione cinematografico e la cosa aveva incuriosito non poco i tantissimi fan che la seguono via social.

Ebbene, stando a quanto rivela in anteprima TvBlog, quella Ig Story aveva un significato ben preciso: ben presto la vedremo sul set di una popolarissima serie tv! Indovinate di chi si tratta!

Ad Amici ci ha conquistati, ora è pronta al debutto in una serie tv molto conosciuta

Fin dal suo arrivo nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, oltre al sorprendente talento, di lei balzò subito agli occhi la notevole bellezza. Nella scuola più famosa d’Italia si presentò come ballerina e fece parte della stessa edizione a cui parteciparono Emma Marrone e Stefano De Martino.

Stiamo parlando naturalmente di Elena D’Amario, che dopo Amici fu reclutata nella compagnia di David Parsons e trascorse un periodo a New York. Poi tornò in patria nel 2015 e diventò una ballerina professionista nel talent che l’aveva resa famosa. Per tutti questi anni Elena ha svolto quindi un ruolo fondamentale nel cast di Amici, ma ora per lei ci sarebbe una novità clamorosa!

Secondo TvBlog, si starebbe preparando a debuttare come attrice nella nuova stagione della seguitissima fiction Che Dio ci aiuti: “Nel cast della fortunata serie di Rai Uno prodotta da Lux Vide nei nuovi episodi in onda nella stagione 2022-2023 ci sarà un’altra Elena, nella fattispecie Elena D’Amario”, si legge sul noto portale.

Dopo l’inattesa notizia dell’abbandono del set da parte di Elena Sofia Ricci che ha sconvolto non poco il pubblico, la serie è pronta a stupirci con tante sorprese tra cui, appunto, l’entrata in scena della D’Amario.

Anche voi siete tanto incuriositi da questo debutto?