Sanremo, notizia shock: Amadeus ha preso la sua decisione

Arriva una notizia del tutto inaspettata che riguarda Sanremo 2023: Amadeus ha preso la sua decisione, ecco di cosa si tratta.

L’ultimo Festival di Sanremo è stato trasmesso a Febbraio 2022 e ha portato alla vittoria Mahmood e Blanco con il brano dal titolo Brividi. Quest’anno si sono presentati grandi artisti della canzone italiana che da tempo non calcavano quel palco che fa tremare i piedi, parliamo per esempio di Elisa che dopo 20 anni ha deciso di ritornare nuovamente all’Ariston.

Quando la settantaduesima edizione si è conclusa si è parlato dell’arrivo per il 2023 di un nuovo conduttore, dato che Amadeus non aveva dato sicurezza della sua presenza. Ma i colpi di scena sono all’ordine del giorno e il conduttore dopo poche settimane ha svelato che sì, sarà nuovamente lui al timone del Festival Di Sanremo nel 2023. E a quanto pare sta già preparando la nuova edizione cercando di accalappiarsi grandi ospiti. Di recente ha svelato della presenza di Chiara Ferragni. L’influencer sarà presente in veste di co-conduttrice nella prima serata della kermesse e la chiuderà, dato che sarà presente anche all’ultima.

Questo è un grande colpo per Amadeus che a quanto pare ha intenzione di mettere in piedi un Sanremo ancora più eclatante e magnifico dei precedenti. Nelle ultime ore proprio in riferimento alla preparazione della nuova edizione è arrivata una notizia inaspettata che riguarda una decisione presa dal conduttore: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Festival di Sanremo 2023, arriva una notizia shock: Amadeus ha preso la sua decisione

Amadeus sarà il conduttore della nuova edizione del Festival di Sanremo che si terrà a febbraio del 2023. Appena dopo la fine della precedente ha svelato di aver accettato nuovamente l’incarico. In queste settimane, nonostante manchi qualche mese, sono già in atto i preparativi.

Infatti il conduttore ha già svelato una delle co-conduttrici che a quanto pare sarà presente nella prima e nella quinta serata, parliamo naturalmente di Chiara Ferragni. L’influencer quando la notizia è stata data ha condiviso una foto insieme proprio al conduttore scrivendo un messaggio in didascalia: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”. Adesso c’è già la prima co-conduttrice e pian piano scopriremo i nuovi volti. Nelle ultime ore però sembrerebbe che Amadeus abbia preso una decisione alquanto inaspettata.

Di cosa si tratta? Secondo quanto riportato dalla pagina Twitter CinguetteRai, sembrerebbe che Amadeus abbia scelto di puntare su una star internazionale per portarla alla nuova edizione della kermesse italiana in qualità di ospite speciale. Il presentatore vorrebbe proprio Britnery Spears, l’avreste mai detto? Se così fosse questo sarebbe davvero un colpaccio. Naturalmente si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze, sarà lo stesso conduttore com’è solito fare rivelare tutto al momento giusto.