Fuori dal programma dopo 30 anni: ha dovuto lasciare il suo lavoro

L’addio era nell’aria da circa un mese ed ora ne è arrivata la conferma tramite un comunicato ufficiale: è fuori dal programma.

Fa sempre un po’ effetto quando un volto diventato simbolo di un programma tv lascia quel contesto. Magari per un nuovo progetto lavorativo o perché costretto da scelte dei vertici aziendali indipendenti dalla propria volontà. E’ proprio ciò che sta accadendo in queste ore nella carriera del noto conduttore.

Se poi il programma in questione è più che una trasmissione televisiva, ma un vero e proprio appuntamento fisso per milioni di italiani da più di mezzo secolo, allora la notizia crea uno scalpore ancora maggiore. Ci riferiamo ai tg, autentici compagni di viaggio per tutti noi attraverso la storia di questo Paese.

Soprattutto il Tg1 è sempre stato un punto di riferimento dell’informazione ed i giornalisti che ne fanno parte diventano automaticamente volti celebri della tv. Da circa un mese si parlava di un clamoroso addio da parte di uno dei suoi conduttori storici e infatti il 15 giugno scorso è stata l’ultima volta che lo abbiamo visto al timone dell’edizione delle 20.

Non farà più parte del programma: decisione shock dopo 30 anni

Il noto mezzobusto di cui parliamo è, come avrete già capito, il giornalista pugliese Francesco Giorgino. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, diventò giornalista professionista nel 1993. Approdò su Rai Uno nel 1991 e lavorò per alcuni anni a UnoMattina fino a sbarcare nella redazione del Tg1. Qui, dai primi anni Duemila era stato assegnato all’edizione delle ore 20.

Come dicevamo prima, lo scorso 15 giugno è andato in onda per l’ultima volta in quella fascia. Il suo particolare saluto di quella sera (“Grazie dell’attenzione e arrivederci a tutti”) lasciava intuire che qualcosa di insolito stesse accadendo. Ora, a distanza di circa un mese, arriva l’annuncio ufficiale della sua rimozione e del suo nuovo incarico all’interno della Rai. “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa”, si legge nel comunicato del Cdr del Tg1.

Un vero colpo di scena, partito probabilmente dalla decisione della direttrice Monica Maggioni di spostare Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino dall’edizione delle 20 a quella delle 6:30 del mattino. Proposta che Giorgino aveva rifiutato dicendo che non gli era possibile coprire quel turno.

Stando a quando rivela l’Adnkronos, quel fatidico 15 giugno Giorgino sarebbe stato informato che non avrebbe più condotto l’edizione delle 20 appena un’ora prima di andare in onda. Qualche ora dopo, alla nota testata aveva detto: “La vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”.

Dopo circa 30 anni, quindi per Giorgino inizia un nuovo capitolo della sua brillante carriera e noi gli facciamo il nostro in bocca al lupo!