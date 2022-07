Giusy Ferreri era giovanissima ad X-Factor: ecco lo scatto di 14 anni fa

Ricordate Giusy Ferreri ad X-Factor? Era giovanissima quando ha partecipato al talent show come concorrente ben 14 anni fa: ecco lo scatto.

In molti sapranno che questo non è proprio il suo nome ma all’anagrafe si chiama Giuseppina Gaetana Ferreri, oggi famosa solo come Giusy Ferreri. Ha cominciato ad avvicinarsi alla musica fin da quando era piccola partecipando a concorsi canori e soltanto a maggiore età il suo impegno si fortifica.

Inizia la carriera di solista per poi essere accompagnata per diversi anni da due gruppi musicali. Negli ultimi anni è diventata una delle artiste più ascoltate, la sua musica piace molto e i suoi brani raggiungono sempre grandi risultati. Proprio quest’anno era in gara tra i big al Festival di Sanremo 2022, dove sul palco dell’Ariston ha cantato il brano Miele.

Ha anche collaborato con tanti artisti e spesso i suoi singoli sono diventati dei tormentoni estivi tanto da far ballare tutti. Giusy è diventata particolarmente nota dopo aver preso parte alla prima edizione del talent show X-Factor, esattamente nel 2008. Viene notata da Simona Ventura e da Cristiano Malgioglio e si classifica al secondo posto. Sono passati ben 14 anni dalla sua partecipazione come concorrente, ricordate com’era allora?

Giusy Ferreri, com’era ai tempi di X-Factor: sono passati 14 anni dalla sua partecipazione, lo scatto

Giusy Ferreri oggi è molto amata e lo è anche sui social dove è seguita da migliaia di follower. Ed è proprio sul suo canale instagram che ha annunciato qualche settimana fa le tappe del suo tour.

Qualche giorno fa ha pubblicato diverse foto di un suo concerto a Cesenatico dove la vediamo avvolta dal calore di migliaia di persone, ed appare felice e grata: “Grazie infinite. Un bagno di sudore in una notte calda d’estate… Era da tempo che non mi capitava di ritrovarmi sul palco con una camicia completamente bagnata”, ha scritto a corredo di una serie di immagini che la ritraggono in diversi momenti della serata.

Non ha bisogno di presentazioni dato che la sua musica ormai fa parte delle nostre vite, la popolarità è arrivata dopo la sua partecipazione ad X-Factor. Infatti, in molti la ricorderanno quando fu una concorrente del talent show nel 2008. Quando entrò a far parte del format era giovanissima, ecco la foto di allora:

Questo è uno scatto ripreso da una puntata del programma, in cui vediamo Giusy sul palco; quell’edizione fu condotta da Francesco Facchinetti. Sono trascorsi esattamente 14 anni, infatti la prima edizione andò in onda dal 10 marzo al 26 maggio 2008, per dodici puntate. La cantante era naturalmente molto più giovane, e già allora cominciò a conquistare con la sua voce forte e grintosa tant’è che si è poi classificata al secondo posto dietro i vincitori, il gruppo Aram Quartet.