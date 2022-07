Amici, la storia d’amore è giunta al capolinea: duro colpo per i fan della coppia

Amici, è giunta al capolinea la storia d’amore dell’amata coppia: la notizia della rottura ha lasciato i fan senza parole.

In questi mesi abbiamo seguito con attenzione la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show riscontra ogni anno un successo impressionante e negli ultimi due anni ci ha accompagnato anche per qualche settimana in più.

L’anno scorso il programma ha avuto inizio a settembre, solitamente va in onda verso ottobre. Nella ventunesima edizione abbiamo apprezzato tutti i ragazzi, ballerini e cantanti ci conquistavano ogni volta su quel palco che, davanti ad un pubblico così maestoso, fa tremare i piedi. Esibirsi poi davanti ad un gruppo di professori che giudica le tue performance non è facile ma affrontare un percorso in una scuola vuol dire anche questo. Quest’anno abbiamo anche assistito alla nascita di tanti giovani amori, come quello di Albe con Serena, Dario e Sissi e Alex con Cosmary.

Per quest’ultima coppia però le cose non sono andate bene e dopo qualche settimana dall’uscita del cantante, la ballerina ha annunciato la rottura sui social. Purtroppo non è l’unica coppia che in queste settimane si è rotta, un’altra relazione è giunta al termine.

Amici, la storia d’amore è giunta al capolinea: dopo un momento di crisi non sono più una coppia, è ufficiale

Nelle ultime settimane è giunta al termine la relazione tra Alex e Cosmary. I due giovani avevano iniziato a frequentarsi nella scuola di Amici. La ballerina era entrata a metà percorso ma la sua esperienza si è conclusa prima del previsto, non riuscendo ad accedere al serale.

Alex invece è arrivato al Serale fino in finalissima, la vittoria è stata conquistata da Luigi Strangis, ma il cantante scelto da Lorella Cuccarini ha portato a casa il premio Marlù di 7 mila euro e il premio Oreo del valore di 20 mila euro. Oggi Alex e Cosamary non sono più una coppia e ad annunciarlo è stata proprio la ballerina sui social. Purtroppo, da poche settimane un’altra coppia è giunta al capolinea.

Anna Pettinelli, la maestra di canto della scuola, ha fatto sapere tempo fa della fine della sua relazione con Stefano Macchi. Ricorderete che, abbiamo visto Anna e Stefano a Temptation Island, allora uscirono insieme dal format più innamorati di prima. La maestra , prima della fine del talent, già durante un’intervista a Verissimo aveva detto a Silvia Toffanin che le cose col compagno non stavano andando bene e soltanto qualche settimana dopo abbiamo appreso della rottura. La maestra intervistata durante il programma ‘S’è fatta notte’ di Maurizio Costanzo, ha spiegato che il lumicino si era spento piano piano, quindi non c’era nessun motivo in particolare dietro la separazione ma soltanto lo sbiadire dei sentimenti.