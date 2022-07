Si parla solo di loro, la nuova coppia della tv: lui è più giovane di 20 anni

La famosa showgirl ha ritrovato l’amore accanto ad un fidanzato più giovane: tutti ne parlano, ecco chi è la nuova coppia!

Da alcuni anni a questa parte, le storie d’amore che vedono protagonisti una donna più avanti con l’età rispetto al proprio uomo si sono moltiplicate. Se fino a pochi decenni fa nessuno obiettava nulla nel vedere un uomo maturo accompagnarsi a ragazze giovani ma era impensabile il contrario, ora anche l’inverso sta diventando sempre più usuale.

Proprio negli ultimi mesi, infatti, una nota conduttrice tv ha ammesso apertamente di aver iniziato a frequentare un ragazzo di quasi vent’anni più piccolo dopo la fine del suo matrimonio con un attore che conosciamo benissimo.

Ma non è l’unica: negli ultimi tempi, anche un’altra famosissima donna dello spettacolo, ormai 55enne, si è mostrata insieme al nuovo fidanzato di 20 anni più giovane. Lei è un volto televisivo da oltre tre decenni, lui un imprenditore originario di Napoli. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha sottolineato che l’età non affatto un ostacolo tra loro bensì solo un numero: “È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.

Si amano nonostante la differenza d’età: la nuova coppia esce allo scoperto

La biondissima soubrette sembra davvero al settimo cielo col suo giovane amore: dopo varie storie terminate tra cui anche un matrimonio poi annullato dalla Sacra Rota, adesso ha deciso di viversi liberamente questa storia e godersi la felicità.

Anche la sfera lavorativa sembra sorriderle in questo momento. A breve la rivedremo di nuovo in tv in un amatissimo programma della Rai che da poco ha annunciato il nuovo cast della prossima edizione. Stiamo parlando ovviamente di Valeria Marini, tra i concorrenti ufficiali della nuova stagione di Tale e Quale Show che partirà a settembre. L’ex star del Bagaglino ha parlato al Corriere dei suoi amori passati e di quello attuale per Eddy Siniscalchi col quale si è mostrata anche sui social.

Una storia importante per lei è stata certamente quella vissuta per sei anni con Vittorio Cecchi Gori, che ha definito “un grande amore” e per il quale conferma di aver venduto anche un appartamento. In quel periodo, la Marini ha anche affrontato il dolore della perdita di ben due gravidanze, ma non ha affatto rinunciato al sogno di diventare madre. Col noto produttore cinematografico sono rimasti in buoni rapporti: “Anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono”, dice.

Al noto quotidiano Valeria ha poi confessato che il suo sogno sarebbe quello di tornare a condurre il Festival di Sanremo, esperienza che le piacerebbe condividere con Amadeus.

Qui vediamo l’ex gieffina accanto al suo nuovo amore: che ve ne sembra di questa nuova coppia?