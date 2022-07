“Non mi sono mai rifatta niente”: l’artista racconta la sua verità

Non si è mai rifatta: l’artista racconta tutta la sua verità e risponde una volta e per tutte a chi le dice di essere ricorsa alla chirurgia.

“Non mi sono mai rifatta”, ha detto l’artista nel corso di una sua intervista di qualche mese, rispondendo chiaramente a chi l’accusa di essersi rivolta alla chirurgia estetica. D’altra parte, siamo nel 2023, che male ci sarebbe?

Sono tantissime le persone che – al giorno d’oggi – decidono di ricorrere alla chirurgia estetica per ‘migliorare’ un lato del proprio aspetto. C’è chi, ad esempio, sceglie di provare questo espediente nonostante la giovanissima età. E chi, invece, sceglie di concedersi qualche piccolo ritocco estetico, ma se ne pente dopo un po’ di tempo. Dall’altra parte, però, c’è chi è bella naturale o accetta i propri difetti, rifiutando categoricamente di ricorrere alla chirurgia estetica. È proprio questo quello che la famosissima artista ha raccontato diversi mesi fa nel corso di una sua intervista. Sia chiaro: non è affatto contrario alla chirurgia e a chi ne ricorre, solo che lei non ne ha mai fatto ricorso.

Non si è rifatta: l’artista è senza peli sulla lingua

Superata la soglia dei 70 anni, l’artista è tra i volti più amati dello spettacolo italiano, vantando di una carriera incredibile. Nonostante l’apprezzamento dalla stragrande maggioranza del pubblico nostrano, però, la protagonista di questo nostro articolo non è stata affatto risparmiata dai suoi haters. A raccontarlo, è stata proprio la diretta interessata a Il corriere della sera nei mesi scorsi, svelando di aver scelto di abbandonare i social proprio in seguito ai diversi commenti poco piacevoli giunti sul suo profilo. Avete indovinato di chi stiamo parlando? Proprio di lei: Loretta Goggi!

A Il corriere della sera, però, Loretta Goggi ha parlato anche di un argomento molto caro a tantissime donne: la chirurgia estetica. In molti sostengono che l’artista sia ricorsa alla chirurgia estetica, ma è davvero così? Assolutamente no! “Non ho impostato la mia carriera sulla fisicità”, ha detto. Spiegando, quindi, di non essersi mai rifatta e di aver accettato anche l’aumento dei capelli bianchi. “Prima mi tingevo di scuro”, ha concluso.

La ricordate ai tempi del Festival?

Oltre ad avere una carriera impressionante, Loretta Goggi detiene un record pazzesco: è la prima donna ad avere condotto il Festival di Sanremo. Sono trascorsi più di 35 anni da quel momento e l’artista ne ha fatta di strada dopo il suo debutto sul palco dell’Ariston, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata da quell’anno? Era giovanissima a quei tempi, ma come ci dimostra uno scatto del passato non si può fare a meno di notare è come la Goggi sia rimasta identica nel corso degli anni. Altro che chirurgia estetica: l’amata Loretta è splendida al naturale!

Noi non vediamo l’ora di rivederla in tv, voi?