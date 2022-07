Il costume di Federica Nargi cattura l’attenzione: è quel dettaglio che proprio non passa inosservato

Federica Nargi mostra un costume che piace moltissimo ma a catturare l’attenzione è un dettaglio alquanto particolare.

Federica Nargi era giovanissima quando cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Inizia partecipando a concorsi di bellezza tanto che nel 2007 si classifica all’undicesimo posto a Miss Italia. Un anno dopo partecipa al programma Veline nella categoria more e vince il ‘ruolo’ salendo così insieme a Costanza Caracciolo sul bancone di Striscia la notizia.

Insieme a Costanza ha calcato quel bancone per ben quattro edizioni. L’esperienza nel programma di canale 5 ha dato alla Nargi una grande popolarità ed è grazie a Striscia che si è fatta conoscere e il pubblico ha avuto modo di apprezzarla sempre più. Oggi è sicuramente un amato personaggio del mondo dello spettacolo e dopo aver cominciato su quel bancone si sono poi aperte nuove porte.

Federica infatti è stata concorrente per esempio a Pechino Express, l’abbiamo vista a Si può fare!, a Colorado, a Tale e quale show nel 2021 dove ha vestito i panni di grandi artisti sorprendendo il pubblico. Data la sua forte popolarità potete immaginare che anche sui social riscontri un certo seguito. Ed infatti è così, il suo canale instagram è seguito da oltre 4 milioni di follower ed è per questo facile pensare che, avendo un numero di persone così alto che la segue, ogni cosa che faccia sui social o condivida non passi inosservato. Tra le sue ultime foto la vediamo al mare e sfoggia in ognuna un fisico mozzafiato e anche dei costumi molto belli. C’è un bikini in particolare ad aver catturato l’attenzione ma soprattutto lo ha fatto il dettaglio che mostra.

Federica Nargi, il costume cattura l’attenzione ma è quel dettaglio che proprio non passa inosservato

E’ seguita sui social da oltre 4 milioni di follower, ed è sul suo canale instagram che Federica Nargi è abbastanza attiva. Rende partecipi i fan di quello che fa, condividendo storie durante la sua quotidianità ma anche immagini professionali e scatti privati, insieme alla sua famiglia.

Spesso si mostra con il compagno Alessandro Matri, con il quale ha una relazione dal 2009 e con lui ha avuto due figlie, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nata nel 2019. La showgirl negli ultimi giorni, da quello che possiamo vedere sui social, si trova al mare. Sono tante le foto in cui sfoggia una fisico mozzafiato e anche dei costumi molto belli. Uno in particolare ha catturato l’attenzione, e precisamente c’è un dettaglio che proprio non è sfuggito.

Ecco il bikini di cui parliamo, avete notato quell’accessorio? Federica ha indossato un costume a due pezzi color fucsia con un tessuto di velluto e ha aggiunto per completare il tutto, una sorta di collana che gira intorno alla pancia. Un dettaglio che non passa inosservato!