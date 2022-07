Tra gli indimenticabili concorrenti di Masterchef 3, cosa fa oggi? La sua vita è cambiata

È tra gli indimenticabili concorrenti di Masterchef 3, ma che cosa fa oggi? La sua vita è totalmente cambiata: eccolo qui dopo anni.

Era esattamente il 2011 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda la primissima edizione di Masterchef. In onda su Cielo, il talent dava la possibilità a tutti gli amanti della cucina di destreggiarsi tra fornelli professionali, sfidandosi tra loro tra prove, duelli, pressure test ed esterne. Insomma, qualcosa di incredibile!

Nel corso di questi anni, gli amanti del famoso talent hanno avuto la possibilità di seguire ben 11 edizioni e di affezionarsi a ciascuno dei suoi concorrenti. Tra quelli più indimenticabili, però, c’è lui: Salvatore Russo, simpaticissimo campano di Masterchef 3. Ricordate la sua bravura tra i fornelli? Come dimenticarla! A vincere quell’edizione – come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo – è stato il buon Federico Francesco Ferrero, ma anche il simpaticissimo Salvatore riuscì comunque a conquistare l’attenzione di tutti. Cosa è successo, però, dopo anni? Appurato che il buon Russo è ugualmente entrato nel cuore dei telespettatori del talent, com’è cambiata la sua vita oggi? L’abbiamo rintracciato sui social: ecco cosa abbiamo appena scoperto sul suo conto!

Tra i concorrenti di Masterchef 3, ma cosa fa oggi Salvatore? L’abbiamo appena scoperto

Sono tantissimi i concorrenti che hanno preso parte alle diverse edizioni di Masterchef ed hanno completamente rivoluzionato la loro vita appena terminata la loro esperienza. Ne è l’esempio il giovanissimo Valerio Braschi, che dopo aver vinto il famoso talent diversi anni fa ha completamente stravolto la sua esistenza. Cosa sappiamo, invece, del simpaticissimo Salvatore, tra i concorrenti indimenticabili di Masterchef 3? Sono trascorsi più di 10 anni dalla sua partecipazione al programma di Cielo ed adesso che stanno andando in onda le sue repliche, sono tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi. Siete curiosi di saperlo anche voi? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto!

Così come abbiamo fatto con Rachida – su cui non abbiamo scoperto grandi cose sulla sua vita di oggi – anche con Salvatore ci siamo messi alla ricerca su qualche informazione sul suo conto. L’abbiamo così rintracciato su Instagram ed abbiamo scoperto tutto quello che fa oggi dopo Masterchef 3. A quanto pare, sembrerebbe che la sua vita – seppure in parte – sia fortemente cambiata. Dando uno sguardo al suo profilo – sul quale tra l’altro è attivissimo – abbiamo appreso che la sua professione da capitano continua ad essere la colonna portante della sua vita. Ad essa, però, il buon Russo ha aggiunto anche la sua passione per la cucina. Non solo è solito condividere scatti dei suoi piatti che fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarli, ma ha anche fatto sapere sulla sua ‘bio’ di essere un cuoco. Insomma, Masterchef gli ha dato quel tocco in più!

Vi piacerebbe vederlo in tv con un programma tutto suo?