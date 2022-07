La sorella del famoso cantante si è sposata: “La sposa più bella del mondo”

Grande gioia per il famoso cantante che ha condiviso la notizia con tutti, sua sorella si è sposata: “La sposa più bella del mondo”.

E’ un periodo di grandi avvenimenti, negli ultimi mesi abbiamo assistito alla realizzazione di numerosi ma soprattutto grandi eventi. Nel mondo dello spettacolo sono diventati marito e moglie moltissime coppie, per esempio, proprio di recente, si sono sposati Ben Affleck e Jennifer Lopez.

L’attore le aveva fatto la proposta in modo particolare ma soprattutto sorprendente tanto che proprio la cantante emozionata lo aveva raccontato in un video. Nelle ultime settimane c’è stato anche il matrimonio di un attore che abbiamo amato in Paso Adelante, Pablo Puyol, che nella serie vestiva i panni di Pedro. Ebbene, è convolato a nozze a sorpresa e sembrerebbe proprio in gran segreto dato che non aveva rivelato nulla prima. Non solo matrimoni ma ci sono state anche molte nascite in questo periodo e anche molti annunci, per esempio Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno svelato che presto diventeranno genitori. Sembrerebbe quindi che questo sia un tempo di grande festività.

Nelle ultime ore un famosissimo cantante ha festeggiato invece le nozze di sua sorella. In molti sapranno che è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata ma questa volta non poteva non condividere un annuncio così bello. Infatti è stato proprio l’artista sui social a riportare la notizia facendo gli auguri alla donna in basso alla foto in cui si mostrano insieme: “La sposa più bella del mondo”.

“La sposa più bella del mondo”: la sorella del famoso cantante si è sposata

Un evento da festeggiare, e non poteva il cantante non condividere la notizia: “La sposa più bella del mondo”. E’ con questa didascalia che sui social fa sapere a tutti coloro che lo seguono che sua sorella è convolata a nozze. Ha pubblicato un post in cui ha riportato uno scatto in cui è fotografato insieme alla donna in abito da sposa, entrambi sono elegantissimi.

In didascalia ha scritto: “Auguri sorellina”, e tra gli hashtag ha aggiunto le parole ‘matrimonio’, ‘felicità’, ‘Firenze’. Ebbene, è arrivato il grande giorno per la sorella di Marco Masini. L’artista nella foto condivisa sul suo canale instagram due giorni fa appare insieme alla sposa ed entrambi mostrano un sorriso smagliante, difficile non notare la felicità nei loro occhi e sulle loro labbra.

Naturalmente la notizia ha riscosso grande successo ed è stata accolta da like e commenti, sono arrivati in centinaia gli auguri per Susanna. Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno lasciato gli auguri per l’evento, per esempio Nek o Virginio. Masini è molto legato a sua sorella e in questa immagine del giorno delle nozze è evidente l’affetto e l’amore che c’è.