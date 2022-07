Cantò con Gianni Morandi a Sanremo: 27 anni dopo è cambiata tantissimo, difficile riconoscerla

Ventisette anni fa la vedemmo cantare sul palco di Sanremo in coppia con Gianni Morandi: oggi è molto diversa, la riconoscereste?

Tra le voci più belle che abbiano mai gareggiato al Festival di Sanremo, lei prese parte alla celebre kermesse in coppia col mitico Gianni Morandi, icona della musica italiana da almeno 60 anni. Erano gli anni ’90, per la precisione il 1995, e quella fu una delle indimenticabili edizioni condotte da Pippo Baudo.

Lo sbarazzino taglio di capelli sfoggiato all’epoca sul palco del Teatro Ariston la rese sin da subito ben riconoscibile, ma fu soprattutto la sua voce a catturare l’attenzione dei telespettatori. Il brano presentato dai due riuscì ad aggiudicarsi il secondo posto, subito dopo Come saprei, canzone con la quale trionfò Giorgia.

Per la bravissima artista la collaborazione con Morandi arrivò dopo aver raggiunto la finale al Primofestival di Castrocaro del 1992 ed essere stata una delle vocalist del suo tour europeo. Fu proprio l’amatissimo cantautore a produrre il suo primo disco e dopo l’esperienza sanremese la sua carriera artistica è proseguita anche a teatro.

Negli ultimi anni l’abbiamo vista più spesso protagonista in tv, dal momento che ha preso parte ad alcuni show televisivi di enorme successo dove abbiamo potuto vedere la sua metamorfosi. Nel caso ve la foste persa, scopriamo come appare oggi, dopo ben 27 anni dalla sua esibizione con Gianni al Festival canoro più famoso.

Ve la ricordate a Sanremo con Gianni Morandi? Oggi sembra un’altra persona

Come anticipato, Barbara Cola ha lavorato moltissimo a teatro, in musical di enorme successo come Romeo e Giulietta – ama e cambia il mondo dove ha interpretato il personaggio di Lady Capuleti.

Dopo una pausa di 17 anni, nel 2017 è tornata con un nuovo singolo intitolato A mezz’aria mentre il 2019 ha segnato il suo ritorno in tv. Quell’anno infatti è tra i concorrenti di Ora o mai più, programma di Rai Uno che vedeva protagonisti, per l’appunto, artisti che tentavano un rilancio dopo anni di assenza dalle scene. Anche l’anno successivo la Cola prende parte ad un famosissimo programma targato Rai ovvero Tale e Quale Show di Carlo Conti dove poi tornerà nel 2021 per il torneo. Tra l’altro, proprio nella prossima edizione di Tale e Quale troveremo come concorrente una persona molto vicina a Gianni.

Sbirciando sul suo profilo Instagram possiamo notare la grande trasformazione di questi ultimi anni. In questo selfie, ad esempio, vediamo Barbara molto diversa dai tempi di Sanremo: niente più capelli corti, ma un caschetto biondo che rende abbastanza complicato riconoscere in lei proprio la giovane e talentuosa artista che si esibì nel brano In amore insieme a Morandi. I suoi occhi grandi e chiari però restano sempre inconfondibili.

Una voce che speriamo di riascoltare al più presto sia in tv che in radio!