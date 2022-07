Dopo L’Isola dei Famosi lascia l’Italia: non immaginereste mai il motivo

L’ex concorrente sta per lasciare l’Italia dopo L’Isola dei Famosi: nessuno si sarebbe aspettato nulla del genere.

L’Isola dei Famosi 2022 è stata una delle edizioni più riuscite dell’intera storia del longevo reality in onda ormai da 20 anni. Sicuramente è stata un’ottima conferma per Ilary Blasi, padrona di casa per la seconda volta consecutiva dopo il trasloco del programma dalla Rai a Mediaset.

Dei protagonisti che quest’anno hanno popolato le spiagge di Cayo Cochino ci ricorderemo a lungo: il cast messo in piedi dalla produzione era davvero ben assortito e le dinamiche non sono certo mancate. Tra i concorrenti più ‘attivi’ in questo senso ce n’è stata una che più di tutti non ha deluso le aspettative.

Proprio lei ha stupito tutti i suoi follower rivelando sui social che dopo l’esperienza in Honduras lascerà l’Italia. Vacanza in vista? Niente affatto, lo farà per lavoro. In verità, si tratta di qualcosa che ha già fatto altre volte e che le piace molto. Vi assicuriamo che in questo caso indovinare è difficilissimo!

Ex naufraga va via dall’Italia: cosa sta per fare dopo L’Isola dei Famosi

Sebbene la sedicesima stagione dell’amatissimo reality si sia conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis, quest’anno ci sono stati altri concorrenti altrettanto amati che avrebbero potuto giocarsi il primo posto nella classifica finale. L’attore di Notte prima degli esami è stato eletto ‘a furor di popolo’ miglior naufrago del cast ed il suo trionfo è stato certamente meritatissimo, ma anche i fratelli Tavassi ed il figlio di Carmen Di Pietro si sono fatti apprezzare moltissimo e, se fossero rimasti in gara, avrebbero avuto ottime probabilità di farcela.

Proprio Guendalina Tavassi, amatissima dal pubblico fin dai tempi del Grande Fratello a cui prese parte nel 2011, ha lasciato tutti di stucco quando ha annunciato che lascerà l’Italia. Il prossimo 5 ottobre andrà in Turchia per accompagnare gruppi di persone che vogliono recarsi lì per sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica.

L’effervescente romana collabora infatti con un’agenzia di turismo medicale che organizza viaggi all’estero per coloro che cercano soluzioni più economiche i loro ‘ritocchini’. “Non è un viaggio di turismo. Sì ci divertiremo anche, ma è una cosa per chi si deve operare. Sarò con voi e quindi il divertimento ci sarà, ma è una cosa seria”, ha detto attraverso un video postato su Instagram.

Riguardo ai prezzi più bassi delle operazioni, l’ex naufraga spiega che essi vanno attribuiti al costo della vita più basso rispetto all’Italia. Per chi volesse unirsi al viaggio del 5 ottobre, Guendalina spiega: “Dovete compilare il modulo e leggere bene tutto. Tra l’altro loro sono tutti italiani e così capiamo tutto. Io ci sarò a sostenervi e incoraggiarvi”.

Come ha poi precisato, non si tratta di un cambiamento di lavoro come qualcuno ha ipotizzato, perché anche prima di partecipare a L’Isola ha fatto esperienze del genere.

Voi avreste mai immaginato quale attività svolgesse Guendalina all’estero?