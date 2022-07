Federica Nargi e sua sorella Claudia si somigliano molto: eccole insieme

Federica Nargi e sua sorella Claudia si somigliano in modo impressionante: eccole insieme in uno scatto che ne mostra la bellezza.

Quando abbiamo conosciuto Federica Nargi era giovanissima. Ha cominciato a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo in concorsi di bellezza e dopo aver partecipato a Miss Italia prova nel programma Veline, nella categoria more. Vince il ruolo ed entra a far parte di Striscia la Notizia dove insieme a Costanza Caracciolo la vedremo su quel bancone per 4 edizioni.

Dopo l’esperienza nel tg Satirico ne sono arrivate nuove. Federica ha debuttato al cinema nel 2011 nel film Capitan Basilico 2- I fantastici 4+4. In questi anni la sua carriera si è ampliata sempre più e abbiamo avuto modo di apprezzarla in numerosi programmi televisivi, sia come concorrente per esempio a Pechino Express e nel 2021 ci ha sorpreso positivamente a Tale e quale show, ma anche come ospite. Oggi essendo popolarissima è anche molto seguita sui social.

Sul suo canale instagram condivide molte immagini in cui sfoggia una bellezza da togliere il fiato. Ci sono anche tante foto di famiglia, insieme al compagno Alessandro Matri e le sue piccole bambine, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nel 2019. E’ legatissima a sua sorella Claudia e su instagram ci sono foto anche con lei. Qualche giorno fa ha condiviso una serie di scatti insieme per farle gli auguri nel giorno del suo compleanno: l’avete mai vista? Eccole in un’immagine che mostra la somiglianza ma anche la bellezza!

Federica Nargi, avete mai visto sua sorella Claudia? Lo scatto mostra la somiglianza e la bellezza

Federica Nargi è una showgirl, una modella e una conduttrice televisiva. Da quando ha esordito da giovanissima nel mondo dello spettacolo non si è più fermata e la sua carriera ha praticamente spiccato il volo. Oggi è uno dei personaggi di punta.

E’ molto amata dal pubblico e di conseguenza è facile pensare che anche sui social sia seguita da migliaia di follower. Ed infatti è così, la showgirl ha un numero di persone che la seguono enorme, oltre 4 milioni. Sul suo canale pubblica tante foto e nelle ultime che troviamo si trova al mare insieme alla sua famiglia. Sfoggia in tutte un fisico e una bellezza da togliere il fiato e in qualcuna possiamo notare dei dettagli particolari; per esempio in una foto ha indossato un costume di velluto e ha aggiunto una collana che gira intorno alla pancia.

Come abbiamo detto si mostra anche insieme alla sua famiglia. Qualche giorno fa ha condiviso una serie di foto insieme a sua sorella Claudia per farle gli auguri nel giorno del suo compleanno: ma avete notato la somiglianza?

Federica e sua sorella si somigliano moltissimo, hanno lo stesso sorriso e la medesima carnagione, castane e belle come il sole entrambe. A quanto pare la bellezza è di famiglia in casa Nargi!