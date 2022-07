Meghan Markle, quello che ha fatto scatena le polemiche: nessuno se l’aspettava

Meghan Markle finisce nuovamente nelle polemiche: quello che ha fatto nessuno se lo sarebbe aspettato mai, chi l’avrebbe mai detto.

Tutto si sarebbe immaginata, ma non avrebbe mai pensato che si sarebbe scatenato un vero e proprio putiferio. Meghan Markle è finita nuovamente al centro delle polemiche! Stando a quanto si apprende dal portale Tiempox, sembrerebbe che la splendida moglie di William abbia compiuto un gesto che non solo non è assolutamente passato inosservato, ma non è affatto piaciuto agli occhi di molti.

Dopo la spiacevolissima notizia che li ha visti coinvolti qualche settimana fa, Meghan Markle ed Harry sono finiti nuovamente nel mirino dei tabloid. Non solo – come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo – è spuntata fuori la verità sull’incontro tra l’ex attrice e Kate Middleton poco prima della sue nozze col duca di Sussex, ma la Markle è finita al centro delle polemiche per quanto è successo nei giorni scorsi. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Meghan Markle al centro delle polemiche: cos’è successo

Sembrerebbe che questi non siano affatto dei giorni semplici per Meghan Markle. Sul portale Tiempox, infatti, si legge che la duchessa di Sussex sia finita nuovamente al centro delle polemiche per quello che è successo nelle scorse ore. Non si tratta affatto di nulla di grave, sia chiaro, ma di qualcosa che non è affatto piaciuto all’opinione pubblica, che l’ha immediatamente travolta di critiche.

Sembrerebbe che, nei giorni scorsi, Meghan Markle e suo marito abbiano partecipato ad un evento e che – dopo aver terminato il proprio impegno – la coppia abbia scelto di rifocillarsi presso un ristorante del posto. Tutto bene fin qui, no? A quanto pare, però, sembrerebbe che l’ex coppia reale abbia chiesto ai proprietari del locali di riservare l’intero ristorante per sé e le loro guardie del corpo. Una richiesta decisamente inaccettabile, da come si può chiaramente comprendere, e che è stata immediatamente respinta. Le amare sorprese, però, non sono affatto finite qui. Sul portale, inoltre, si legge che – per tutta la durata del pranzo – le guardie del corpo abbia invitato a tutti gli altri ospiti del ristorante a non avvicinarsi alla coppia per foto o video. Un comportamento, quindi, che non è affatto piaciuto ai presenti.

Cos’è successo dopo l’addio alla Royal Family

L’addio alla Royal Family non ha provocato poche chiacchiere. A quanto pare, però, sembrerebbe che il loro abbandono, abbia avuto delle conseguenze del tutto inevitabili. Secondo il Daily Mirron, infatti, il duca e la duchessa di Sussex abbiano realmente paura per la loro sicurezza. E che siano stato costretti ad assumere a proprie spese delle guardie del corpo.

Cosa ne pensate di questa indiscrezione? Secondo voi, Meghan avrebbe mai potuto avere un comportamento come quello riportato?