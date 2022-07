Totti ed Ilary Blasi: il gesto completamente inaspettato

La separazione tra Totti ed Ilary Blasi è ormai ufficiale; ecco cosa avrebbe fatto l’ex capitano della Roma secondo quanto rivela The Pipol.

E’ un’estate sicuramente inedita questa per la famiglia Totti: ora che l’ex calciatore e Ilary Blasi si sono lasciati, ciascuno dei due sta trascorrendo le vacanze per conto suo. La bionda conduttrice è da poco rientrata in Italia dopo essere stata in vacanza in Africa con i figli e la sorella. Su Francesco Totti, invece, The Pipol ha invece rivelato un colpo di scena clamoroso.

Mentre Ilary si trova in questo momento a Sabaudia, dove tante volte è stata in vacanza con l’ex marito, l’ex capitano sarebbe già andato via dalla villa all’Eur. Come per tutti i divorzi, uno dei temi più gettonati è sicuramente la separazione dei beni. Nel loro caso, poi, l’entità del patrimonio è davvero cospicua e stando a quanto fa sapere The Pipol, sarebbe stato stabilito che Ilary resti con i figli nella casa all’Eur ricevendo un assegno di mantenimento mensile.

Sarebbe stato deciso inoltre che la Blasi sia liquidata dall’ex marito delle sue quote al 90% delle società Number Five srl e Sporting Club Totti. Mentre l’ex Letterina avrebbe vissuto la vacanza in Africa da single, sul ‘Pupone’ ci sarebbe una novità inaspettata. Vediamo cosa rivela a tal proposito la nota testata.

Francesco Totti, colpo di scena dopo la separazione da Ilary Blasi: cosa sta succedendo

In queste ultime settimane, non si fa che parlare dei probabili motivi che avrebbero spinto l’iconica coppia ad mettere fine al matrimonio. Nomi di presunte terze persone, ipotesi, illazioni e insinuazioni a non finire si sono rincorse senza sosta. Soprattutto riguardo all’ex capitano sembrerebbe ci sia una nuova fiamma che corrisponderebbe al nome di Noemi Bocchi.

I due si sarebbero conosciuti grazie alla loro passione comune per il padel, sport che sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Ebbene, The Pipol sostiene che Totti avrebbe lasciato la villa di famiglia e si sarebbe trasferito a vivere proprio con Noemi. “Adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”, si legge sul sito.

Intanto, Ilary cerca di ritrovare l’armonia dedicandosi agli affetti familiari: nonostante anche a lei siano stati attribuiti nuovi flirt in corso, The Pipol assicura che per la bella conduttrice de L’Isola dei Famosi al momento non ci sia nessuna storia nuova all’orizzonte.

Continua così la soap più seguita dell’estate 2022, che, a quanto pare, riserva ancora tanti colpi di scena: anche per voi questa rottura è stata un fulmine a ciel sereno?