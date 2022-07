Ilary Blasi torna dalla vacanza in Africa e la prima cosa che ha fatto è stata questa

Ilary Blasi è da poco rientrata dalla sua vacanza in Africa con i suoi figli: sapete quale è stata la prima cosa che ha fatto al suo rientro?

L’annuncio della separazione da Francesco Totti e poi il volo che l’ha portata, insieme ai suoi figli, nel cosiddetto Continente Antico. Dopo aver reso pubblica la loro separazione, Ilary Blasi è volata in Africa. Ha così deciso di allontanarsi da tutto ciò di cui si stava parlando in queste ultime settimane dopo l’annuncio che ha praticamente stravolto il web.

La separazione da Francesco Totti, nonostante i rumors dei mesi precedenti messi poi a tacere, è apparsa come un fulmine a ciel sereno. Sebbene le avvisaglie ci siano state, entrambi avevano cercato di smentire quanto emergeva sulla loro relazione e sul loro matrimonio.

Dopo il comunicato ufficiale che ha reso però pubblica la rottura tra la conduttrice televisiva e l’ex capitano della Roma, Ilary Blasi ha però scelto di non dare alcun credito a tutto ciò che poteva gettare luce sulla separazione da Francesco Totti ed è volata in Africa in un magnifico resort. Un viaggio in questo momento di burrasca nella sua vita, era forse quello che ci voleva per trascorrere e godere del tempo insieme ai suoi splendidi figli ed a sua sorella Silvia. Come abbiamo potuto vedere dagli scatti social pubblicati direttamente sul suo profilo ufficiale, Ilary Blasi ha potuto godere degli splendidi panorami del magnifico continente. La vacanza è però poi giunta al termine ed Ilary è rientrata nella Capitale. Sapete cosa ha fatto appena giunta a Roma?

Ilary Blasi di ritorno dall’Africa, la prima cosa che ha fatto al suo rientro

Il viaggio in Tanzania ha permesso ad Ilary di staccare la spina e godere di un momento di pace lontano da tutto e tutti. Durante la sua permanenza in Africa, la splendida conduttrice de L’Isola dei Famosi ha pubblicato diverse IG stories nei quali appariva più in forma che mai. Già in vacanza aveva mostrato un nuovo ed insolito cambio look! Ma è di rientro nell’affollata Capitale che Ilary Blasi ha ben pensato di rifarsi il look. Sapete cosa ha fatto appena tornata a Roma?

La prima imperdibile tappa per l’ex velina di Passaparola è stata dal parrucchiere. Dopo aver goduto del sole e del mare della Tanzania, Ilary Blasi è stata dal parrucchiere per ravvivare la sua splendida chioma color biondo platino che da sempre ormai la caratterizza e la rende luminosa e splendida. Ilary non ha però documentato il cambio look sui social, ma ci ha pensato infatti il collaboratore della sua hair stylist preferita immortalando la splendida conduttrice in un selfie poi postato sui social.