“Quando sei pazza”: Levante mostra lo smalto per le unghie, avete visto a chi si è ispirata?

“Quando sei pazza…”: Levante mostra a tutti lo smalto per le unghie, avete visto a chi si è ispirata? La creatività è evidente dall’immagine.

Soltanto pochi mesi fa Levante è diventata mamma. La cantante lo aveva annunciato sui social in modo improvviso, commovendo i follower con il suo dolce scritto. In basso ad una sua foto aveva percorso a parole alcune tappe fatte negli ultimi mesi con in grembo una nuova vita.

Levante scrive riferendosi alla creatura che accudiva nel ventre, che si era buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che l’ha portata in giro per l’Italia; è poi iniziato il tour e non c’è stato palco che l’abbia fermata, tra chitarre e tastiere a ballare tra il filo del microfono. Quando luglio è terminato è arrivato il tempo di agosto con ancora tanta musica: “Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo… da lì che te ne pare la vita? Perchè tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre”, ed è così che arrivò l’annuncio della sua gravidanza. Il 13 febbraio 2022 l’artista è diventata mamma per la prima volta di Alma Futura.

Parole che lei ha portato su instagram dove oggi il suo canale è seguitissimo. Sui social è abbastanza attiva e possiamo dire che i suoi scatti sono sempre tutti originali, difficile non farsi catturare dalla bellezza del suo profilo. Anche con le storie interagisce con i follower e nelle sue ultime ig ha mostrato che cosa ha fatto alle mani, facendo vedere a tutti il colore delle unghie, avete visto a chi si è ispirata?

Levante mostra lo smalto per le unghie: “Quando sei pazza…”, avete visto a chi si è ispirata?

Levante è una delle artiste più amate, il suo vero nome è Claudia Lagona. E’ una cantautrice ma anche una bravissima scrittrice. Da alcuni mesi è diventata mamma di Alma Futura. A febbraio lo ha annunciato sui social con un meraviglioso messaggio: “Anima gentile che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata”.

E’ sul suo canale instagram che possiamo ammirare la bellezza delle immagini che pubblica, nessuna è mai banale. Nelle ultime ore ha condiviso una foto tra le sue storie in cui mostra lo smalto per le unghie, avete visto a chi si è ispirata?

“Quando sei pazza e ti prende la smania di Pollock”, scrive mostrando i colori utilizzati, con la base quasi sull’arancio e con sopra goccioline di colori diversi. Pollock è il famosissimo pittore che utilizzava la tecnica chiamata il ‘drip painting’, in cui il colore viene fatto sgocciolare spontaneamente, lanciato o macchiato. Sembrerebbe quasi la stessa tecnica usata da Levante per le sue unghie.