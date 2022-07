Barbara D’Urso, colpo di scena: questa proprio non se l’aspettava

Barbara D’Urso, colpo di scena: la notizia è appena arrivata, la conduttrice non se lo aspettava sicuramente, cosa potrebbe accadere.

Barbara D’Urso è in vacanza, e questo lo abbiamo scoperto spulciando il suo profilo instagram. La conduttrice lo aggiorna spesso pubblicando numerosi scatti e molte storie. I più recenti la ritraggono in piscina o al mare, dove sfoggia un fisico smagliante e dei look estivi sempre così particolari.

Sembrerebbe che stia trascorrendo il periodo di pausa dalla televisione in amicizia, infatti ci sono una serie di scatti in cui è in bella compagnia. Prima di ritornare a prendere le redini di Pomeriggio Cinque sta approfittando della pausa estiva per rilassarsi un po’. Negli ultimi mesi sul suo conto ci sono state tantissime notizie. Molte parlavano di una sua uscita dall’azienda Mediaset.

La conduttrice ad un certo punto ha detto la sua e ha voluto cacciare via tutte quelle voci che la vedevano già senza programma. Ebbene, in un’intervista a La stampa aveva confermato la sua presenza a Mediaset anche l’anno prossimo: “Provo a spiegarlo in modo carino, ci sono persone ossessionate da me e questa ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere”. Barbara ha spiegato che quando qualcuno scrive una cosa, ad un certo punto la giostra non si ferma e le notizie si susseguono senza più interrompersi. Abbiamo detto che si sta godendo le sue meritate vacanze dopo un anno di lavoro, a quanto pare però c’è un colpo di scena: vediamo di cosa si tratta.

Barbara D’Urso, colpo di scena: la notizia è appena arrivata, questa non se l’aspettava

A settembre 2022 vedremo Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio Cinque. La conduttrice dopo voci e notizie che la vedevano fuori da mediaset, ha smentito in un’intervista a La stampa, dicendo che resterà anche l’anno prossimo.

Al momento dovrebbe avere il timone solo di Pomeriggio Cinque, dato che Live non è la D’Urso e Domenica Live non sono stati presentati nei palinsesti. Adesso si sta godendo le sue vacanze estive ma tutto potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni. Ma di che cosa stiamo parlando? C’è un vero e proprio colpo di scena! Davide Maggio ha fatto sapere che le ferie della conduttrice potrebbero fermarsi prima del previsto, il motivo?

Con le elezioni anticipate al 25 settembre sembrerebbe che Mediaset abbia nuovi piani. Infatti da anni il programma della D’Urso si occupa anche di politica e ha grande seguito. Per questo Barbara potrebbe fare il suo rientro qualche giorno prima. L’idea dell’azienda sarebbe quella di far cominciare anche gli altri format di rete 4 che si occupano di informazione politica in anticipo. Questa è la notizia riportata, al momento non abbiamo ulteriori informazioni. Barbara D’Urso tornerà in tv prima del previsto? Vedremo!