Paola Di Benedetto al mare con viso e capelli al naturale: lo scatto lascia senza parole

Paola Di Benedetto si mostra in uno scatto senza trucco e con i capelli al naturale: facile farsi conquistare da tanta bellezza.

Paola Di Benedetto oggi è diventata una bravissima conduttrice radiofonica; in un’intervista a Cosmopolitan aveva rivelato che fare le dirette in radio le ha regalato una grande padronanza del linguaggio e una consapevolezza diversa.

Spiega che tutto ciò che è riuscita a fare a livello lavorativo lo deve al suo percorso radiofonico. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata molti anni fa, forse quasi per caso, grazie ad un gesto dei suoi genitori. Infatti, nella medesima intervista racconta che da adolescente è caduta in un buco nero, non riusciva a cogliere la sua identità tanto da soffrire di molte ansie. Paola aveva il terrore di diventare adulta, non sapeva ancora quale fosse la sua attitudine e poi all’improvviso tutto è nato. Ma che cosa è successo?

I suoi genitori la iscrissero ad un concorso: “Sono stati proprio loro a spingermi. Vivevo a Vicenza e da quel momento ho cominciato a lavorare in una televisione locale”. Ricorda che frequentava la scuola e lavorava, passando i pomeriggi negli studi televisivi. Sua madre e suo padre a quanto pare sono stati fondamentali per il suo esordio nel mondo dello spettacolo ma è stata poi lei ad impegnarsi e ad arrivare dove è oggi. Adesso è famosissima e lo è anche sui social dove è seguita da oltre un milione di persone. I suoi scatti sono tutti particolari e belli; in una recente storia instagram ha condiviso un selfie al mare in cui si mostra senza trucco e con i capelli al naturale: l’avete vista?

Paola Di Benedetto, il selfie al mare con viso e capelli al naturale: è bella come sempre

La ricorderete a Ciao Darwin 7-La resurrezione dove nella terz’ultima puntata è giunta in studio come Madre Natura lasciando il pubblico senza parole per la sua bellezza. Ha in seguito partecipato a L’Isola dei famosi e ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip. In questi anni l’abbiamo vista in diversi programmi e con ruoli differenti. L’amore dei fan è evidente anche sui social dove è seguita da quasi 2 milioni di persone. Aggiorna il suo canale con video e scatti. In una storia recente ha condiviso una foto al mare in cui mostra il suo viso e i capelli al naturale.

Eccola in tutta la sua semplicità! Non sembrerebbe che la conduttrice abbia segni di make up sul viso. Si trova al mare, con i capelli al vento e la sua bellezza in primo piano. Paola è bella anche senza trucco!