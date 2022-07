Così ai tempi di Masterchef, oggi stenterete a riconoscerlo: com’è cambiato e cosa fa

In molti lo ricorderanno così ai tempi di Masterchef, ma oggi stenterete a riconoscerlo: com’è cambiato negli anni e che cosa fa.

Tutti gli appassionati di Masterchef – e siamo certi che ne sono davvero tantissimi – non stanno facendo a meno di rivivere le emozioni della sua terza edizione. Dal Lunedì al Venerdì, come raccontato anche in diversi nostri articoli, stanno andando in onda le sue repliche, così gli ammiratori del talent hanno la possibilità di rivivere tutte le emozioni che si sono alternate nel corso di quell’anno.

Recentemente, vi abbiamo parlato di uno dei suoi volti di punta: il ‘cannibale’ Michele Cannistraro! A catturare l’attenzione del pubblico italiano, però, non è stato solo il capocantiere, su cui abbiamo scoperto che ha totalmente cambiato vita, o il simpaticissimo Salvatore, ma anche lui: il buon Almo Bibolotti! Arrivato al duello finale con il vincitore di quell’edizione, l’aspirante chef pugliese ha impressionato i tre giudici sin da subito con la sua bravura ed inventiva. Certo, Almo non è riuscito ad accaparrarsi il montepremi finale e non ha avuto la possibilità di scrivere il suo primo libero di ricette, ma – guardando con attenzione il suo percorso – si può dire che ha vinto la stesso. Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione a Masterchef 3, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiato? Abbiamo rintracciato alcuni suoi recentissimi scatti, vi assicuriamo: stenterete a riconoscerlo!

Totalmente diverso dopo Masterchef, com’è oggi? Stenterete a riconoscerlo

Per chi non volesse perdersi le emozioni della finale di Masterchef 3, vi consigliamo di non perdervi assolutamente la replica di oggi su Cielo. In onda a partire dalle ore 15:00, andrà in onda l’ultimo duello finale tra Almo Bibolotti e Federico Francesco Ferrero. In tantissimi sanno come andrà a finire, ma in diversi non vedono l’ora di sapere che fine hanno fatto oggi i due finalisti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato come sia cambiata la vita del vincitore di Masterchef 3, ma siete curiosi di sapere, invece, cosa fa oggi il secondo classificato?

In occasione della replica della finale di oggi, ci siamo messi alla ricerca di qualche piccolo ‘dettaglio’ che ci possa far capire come sia cambiata la vita di Almo oggi. Ai tempi del talent, il buon Bibolotti era un albergatore per cani, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiato nel corso degli anni? Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato alcuni suoi recentissimi scatti che ci permettono chiaramente di vedere la sua trasformazione. Vi assicuriamo: è quasi irriconoscibile! Dimenticate l’Almo di Masterchef, oggi è tutt’altro uomo! Sui social, infatti, il buon Bibolotti si mostra coi capelli ancora più lunghi, che solitamente raccoglie con un codino, la barba scurissima ed anche leggermente dimagrito. Di professione, invece, non sappiamo se abbia mantenuto il suo mestiere dei tempi del talent – come ha fatto Eleonora – ma si può chiaramente vedere che la sua passione per la cucina non si è affatto affievolita.

Per chi facevate il tifo a Masterchef?