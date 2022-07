Il segreto di Paola di Benedetto per essere sempre così in forma: mostra a tutti che cosa fa

Paola Di Benedetto è sempre in forma smagliante ma sapete qual è il suo segreto? E’ lei a svelare che cosa fa.

Paola di Benedetto era giovanissima quando ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo. In un’intervista a Cosmpolitan ha raccontato che furono i suoi genitori in qualche modo a spingerla.

Lei durante l’adolescenza era caduta in un vero buco nero, non sapeva quale fosse la sua attitudine e aveva paura di diventare grande. Sua madre e suo padre la iscrissero ad un concorso e da quel momento tutto è nato. Andava a scuola e il pomeriggio passava le ore negli studi televisivi. In questi anni l’abbiamo vista in molti programmi, è riuscita a crearsi una posizione e ha già una forte carriera sulle spalle. La ricordate a Ciao Darwin-La resurrezione? Scese le scale come Madre Natura nella nella terz’ultima puntata conquistando il pubblico con la sua bellezza.

Successivamente l’abbiamo vista a L’isola dei famosi e al Grande Fratello Vip, dove nella quarta edizione del reality condotta da Alfonso Signorini fu lei a trionfare nel confronto finale con Paolo Ciavarro. Oggi Paola è una conduttrice radiofonica e riferisce, nella medesima intervista, che tutto ciò che è riuscita a fare a livello lavorativo lo deve al suo percorso in radio. La popolarità non le manca e anche sui social è seguita da migliaia di persone. E’ sul suo canale instagram che interagisce con i suoi follower pubblicando scatti e storie. In alcune ig condivise nelle ultime ore ha mostrato che cosa fa per essere sempre così in forma.

Paola di Benedetto, cosa fa per essere sempre così in forma: il segreto della conduttrice

Paola a quanto pare segue un allenamento costante. Possiamo vedere che svolge diversi esercizi, per le gambe, le braccia, l’addome, sia a corpo libero sia con gli attrezzi.

E’ in tenuta sportiva ma è sempre molto casual, infatti sembra indossare un completo coordinato. Ecco, la conduttrice per tenersi in forma si allena con costanza: è questo il suo ‘segreto’.