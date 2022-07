Poco più di 10 kg in meno a Vite al Limite, oggi Shannon Lowery è irriconoscibile: resterete di stucco

È dimagrita poco più di 10 kg a Vite al Limite, ma oggi Shannon Lowery è davvero irriconoscibile: resterete di stucco quando la vedrete.

Siamo abituati ad assistere a trasformazioni impressionanti, ma questa di Shannon Lowery purtroppo non lo è stato affatto. Protagonista della nona stagione di Vite al Limite, la trentanovenne dell’Arizona è dimagrita poco più di 10 chili durante la sua permanenza in clinica, non soddisfacendo affatto le richieste del dottor Nowzaradan.

In tantissimi ricorderanno la storia di Shannon Lowery, raccontata nel corso della nona stagione di Vite al Limite. Con un peso che raggiungeva i 335 kg, la donna ha raccontato di avere messo sempre più piccoli per via di un trauma dell’infanzia. Non si tratta di lutti, come è accaduto a Larry, bensì dell’abbandono da parte di sua madre. Era solo una bambina, infatti, quando Shannon è stata letteralmente abbandonata dalla sua genitrice. E questo, com’è giusto che sia, ha fortemente condizionato la sua vita. Cos’è successo, poi? Nulla di eclatante! Seppure la donna si sia fatta rivedere, la Lowery non è riuscita a superare il trauma, mangiando sempre di più. Com’è diventata oggi? Scopriamolo!

Dimagrisce poco più di 10 kg a Vite al Limite, ma oggi Shannon sconvolge tutti: eccola qui

Il percorso di Shannon Lowery all’interno della clinica di Vite al Limite, come dicevamo, non ha nulla a che vedere con quello di Justin McSwain. Nonostante fosse fortemente intenzionata a ritornare in forma, la donna non è riuscita a dimagrire tantissimi chili, concludendo il suo percorso con poco più di 10 kg in meno. Ad oggi, però, sembrerebbe che la sua vita sia fortemente cambiata. Siamo, infatti, riusciti a rintracciarla su Facebook ed abbiamo constatato il suo cambiamento.

Da quanto si apprende dalle foto condivise su Facebook – anche se non ne sono moltissime – la Lowery continua a svolgere il suo quotidiano allenamento e a mangiare in modo sano. Non sappiamo quanti chili abbia perso, ma questa foto che la ritrae nel Marzo scorso ci fa capire che è davvero dimagrita. Guardatela qui:

Il percorso di Shannon, ovviamente, è solo l’inizio, ma i risultati raggiunti fino ad ora sono piuttosto evidenti. Non credete?

Che fine hanno fatto gli altri?

Così come tutte le stagioni precedenti, anche la nona di Vite al Limite ha offerto un’ampia gamma di pazienti. Tra questi, però, il suo pubblico non può fare a meno di ricordare la storia di Samantha Mason. Ricordate la paziente che ingrassava per i suoi fan? Una storia decisamente drammatica, non c’è che dire. Fortunatamente, la trentacinquenne ha chiuso definitivamente con questo tipo di vita. E, grazie a Vite al Limite, è riuscita ad iniziare un nuovo capitolo. Oggi è bellissima e sicuramente in gran forma.