Ilary Blasi è pronta a “dire la verità”? Non si aspetta altro dall’annuncio, ecco dove e quando potrebbe accadere.

Da quando la notizia della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata annunciata, non si parla d’altro. La relazione fra i due amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo sembrava essere destinata a durare per sempre.

Sembrava, appunto, perchè come nei migliori film che si rispettino, c’è sempre un colpo di scena, che può essere positivo o negativo. La conduttrice de L’Isola dei famosi tramite una nota Ansa ha fatto sapere per prima della fine della matrimonio con l’ex capitano della Roma, seguita subito dopo dal suo messaggio, in cui diceva di aver cercato di salvare il suo matrimonio ma la scelta della separazione se pur dolorosa non era più evitabile.

In questi giorni si è acceso il gossip, perchè come ormai saprete, si è parlato di una nuova donna nella vita di Francesco, Noemi Bocchi. Nelle ultime ore il settimanale Chi ha svelato dettagli scottanti. Ilary avrebbe appreso della relazione di Totti con Noemi dopo che sua figlia Isabel tornando a casa le avrebbe detto di aver conosciuto due nuovi amichetti, figli in realtà della donna. A questo punto assalita dai dubbi avrebbe assunto un investigatore privato. Adesso però sta circolando una nuova notizia, la conduttrice potrebbe presto dire la verità su questa rottura: ecco dove e quando.

Ilary Blasi è pronta a “dire la verità”? Ben presto la conduttrice potrebbe farlo, ecco dove e quando

Nelle ultime ore sono stati svelati dal settimanale Chi nuovi scottanti dettagli sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto riportato, la conduttrice avrebbe scoperto della relazione di Totti con Noemi Bocchi quasi per caso.

Sua figlia Isabel tornando a casa un giorno le avrebbe detto di aver fatto amicizia con nuovi amichetti, figli in realtà proprio della presunta nuova fiamma dell’uomo. A questo punto, presa dai dubbi avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire la verità sul rapporto. Quando ad inizio 2022 Dagospia lanciò lo scoop, avrebbe chiesto a suo marito spiegazioni ricevendo una ferma smentita. La pubblicazione delle foto da parte di Chi sarebbero state quindi solo una conferma di quello che lei, in questi ultimi mesi, avrebbe iniziato a scoprire da sola. Adesso però, secondo il settimanale Nuovo, dopo numerose voci e notizie sui motivi della rottura, Ilary potrebbe presto dire la sua verità.

Secondo quanto riportato, la conduttrice potrebbe raccontare ogni cosa a Verissimo, proprio nel posto dove l’ultima volta aveva smentito la faccenda di una presunta crisi tra i due. Questo potrebbe accadere quando il programma tornerà in onda a settembre, Ilary potrebbe dire tutta la verità in televisione alla sua amica, Silvia Toffanin.