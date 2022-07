E’ la signora Ikbal in Bitter Sweet: oggi non riconoscerete l’attrice, sembra un’altra persona

Ricordate il personaggio della signora Ikbal in Bitter Sweet? Ecco com’è oggi l’attrice che l’ha interpretato.

Bitter Sweet è una serie turca trasmessa in Italia nel 2019, da giugno fino a settembre. Ha avuto grande ascolti tenendo incollati alla televisione gli italiani. Ma ha avuto successo anche in tutti gli altri paesi dove è stata trasmessa.

La trama vede al centro dell’attenzione Nazli e Ferit Alsan; la giovane è una cuoca che studia all’università e sogna di poter aprire un suo ristorante. Per mantenere gli studi e la casa dove vive insieme a sua sorella e la sua amica Fatos, trova lavoro come chef personale nella casa del signor Ferit. Quest’ultimo è un uomo che all’apparenza sembra molto pieno di sè, ma col tempo si rivelerà ben altro.

Ed è il tempo che pian piano li farà innamorare ma il sentimento sarà turbato fin dall’inizio da una bugia in cui la cuoca si ritrova coinvolta a causa di sua sorella. L’uomo è un socio della Pusula Holding e lavora insieme ad un gruppo di amici fino a quando entrano a far parte anche persone non ben volute, come Demet e suo marito Hakan. Del gruppo fa parte anche la signora Ikbal, la ricordate? E’ una donna che lavora con Ferit, è la segretaria dell’azienda ed è lei stessa che si occupa di trovare per l’uomo una cuoca personale, trovandola in Nazli. Dopo 2 anni dall’ultima volta che abbiamo visto la serie tv avete visto com’è oggi l’attrice? Vi mostriamo un suo scatto social.

E’ la signora Ikbal in Bitter Sweet: ecco com’è l’attrice dopo alcuni anni di distanza

Ve la ricordate in Bitter Sweet? La signora Ikbal lavora per l’azienda Pusula Holding, ed è di grande aiuto a Ferit Aslan. E’ proprio lei a trovare Nazli come chef personale dell’uomo, infatti si occupa non solo delle faccende dell’azienda ma per esempio di trovare i dipendenti nella casa dell’uomo.

E’ una donna buona che comprende ben presto che tra i due protagonisti c’è qualcosa e che il suo capo si è innamorato. Nella serie televisiva aveva un aspetto adatto al suo personaggio, con abiti e un’acconciatura formale, ma com’è l’attrice fuori dai panni della signora Ikbal? In questo scatto social noterete il cambiamento ma soprattutto la bellezza.

Ecco Ozlem Turay oggi, dopo circa 3 anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista in Bitter Sweet non sembra cambiata ma rispetto al suo personaggio è diversa e sembra completamente un’altra persona. Fuori dal set ha un trucco più accentuato e differente, gli abiti non sono più così formali e la pettinatura è più libera. L’attrice facendo il confronto con la signora Ikbal è molto più giovane nella vita quotidiana ed è una donna bellissima.