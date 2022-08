Fuori dal set l’attore è così ma ne Il Segreto aveva un aspetto molto diverso: l’avete riconosciuto?

L’attore ha recitato ne Il Segreto: in questo scatto social lo riconoscete? Ha un aspetto molto diverso da come lo abbiamo conosciuto.

Per circa 8 anni abbiamo seguito Il Segreto, una soap opera spagnola che fin dalla prima stagione ci ha tenuto incollati alla televisione. In 12 stagioni abbiamo vissuto a pieno quello che i personaggi vivevano spesso immergendoci nelle loro stesse sensazioni e nelle loro vicende.

E’ proprio così che accade, quando ci si affeziona ad una serie tv, ad una telenovela o ad una soap opera, cerchiamo sempre di immedesimarci nella storia o con il personaggio. Capita certe volte che anche se conosciamo già la fine, per esempio di un film, speriamo sempre che qualcosa cambi cercando di allontanare quel finale che poi così tanto non ci piace. Il Segreto è stato trasmesso in molti paesi e in tutti ha avuto grande fortuna, merito del cast eccellente e anche della trama. Nello scatto in alto è fotografato un attore che abbiamo tanto amato. Il suo personaggio è impacciato e goffo proprio come è la sua famiglia. Per le strade di Puente Viejo lo abbiamo visto con un aspetto diverso da come è ora, con i baffi e un atteggiamento poco sicuro: così l’avete riconosciuto?

Impacciato e goffo ne Il segreto: riconoscete l’attore in foto? Non era proprio così

L’attore nella foto in alto ha fatto parte del cast de Il Segreto dalla sesta alla dodicesima stagione. Lo abbiamo visto fino alla fine solo che è entrato a far parte della soap opera a metà strada.

Per le strade di Puente Viejo ha portato in scena un personaggio goffo e impacciato proprio come è la sua famiglia, quindi era facile identificarlo. Ha sempre molte idee per la testa tanto che ad un certo punto le mette in atto, in che modo? Diventa il sindaco del paese dopo che per anni era stato proprio suo zio, Pedro Miranar: adesso avete capito chi è l’attore in foto e soprattutto quale personaggio ha interpretato?

Josè Gabriel Campos ha vestito i panni di Onesimo Fernandez, nipote di Pedro e cugino di Hipolito. Non si può non dire che non siano cugini dato che hanno lo stesso portamento, entrambi sono abbastanza impacciati e smarriti. L’attore è entrato a far parte de Il Segreto nella sesta stagione e lo abbiamo visto fino alla fine. Nella soap opera il suo aspetto era molto diverso da come è adesso fuori dal set. Spulciando sul suo canale instagram comprendiamo che in questi mesi ha continuato a lavorare con costanza, recitando in importanti progetti televisivi ma anche a teatro. Oggi Josè è famosissimo in Spagna ma lo è diventato anche in Italia e in tutti i paesi dove Il Segreto è stato trasmesso.

A voi è piaciuto il personaggio di Onesimo?