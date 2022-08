Uomini e Donne, annuncio emozionante: “Finalmente ci sposiamo!”

Dalla pagina Instagram di Uomini e Donne, apprendiamo una notizia meravigliosa: l’emozionante annuncio è stato dato dai diretti interessati.

Sono tante le coppie nate a Uomini e Donne, sia tra coloro che hanno partecipato al circuito classico che tra quelli del circuito over. Il famoso dating show condotto da Maria De Filippi è teatro di emozioni e sentimenti veri più spesso di quanto non si possa pensare. Lo dimostrano i molti e longevi amori a cui ha dato origine nel corso degli anni.

Per quanto riguarda il trono classico, sono diverse le coppie che hanno formato o stanno per formare una famiglia, oppure che hanno dato vita a progetti importanti da condividere fra i mille aspetti della quotidianità. Dal canto suo, il trono over, anche se decisamente più ‘movimentato’ dal punto di vista dei litigi e delle gelosie, non scarseggia in fatto di storie sfociate in unioni solide e durature.

Solo durante la scorsa edizione, abbiamo visto ad esempio uscire dal programma due coppie amatissime come quella di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, convolati a nozze lo scorso maggio. Oppure quella di Diego Tavani e Aneta Buchtova. Insomma, l’happy end non è certo mancato!

In queste ore, un altro clamoroso annuncio riguarda due ex protagonisti delle stagioni passate: si sposeranno a breve e lo hanno fatto sapere tramite l’account ufficiale di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, saranno presto marito e moglie: emozionante annuncio

L’ex dama e l’ex cavaliere che hanno regalato al pubblico la gioiosa notizia delle loro imminenti nozze, hanno partecipato alla trasmissione di Canale 5 durante la stagione 2018/2019.

Si tratta di Caterina Corradino e Biagio Buonomo, li ricordate? I due si sono innamorati follemente proprio negli studi Elios, tanto da decidere di lasciare la tv e vivere la loro storia lontano dai riflettori. Già a giugno del 2020 annunciarono il matrimonio che avrebbe dovuto essere celebrato a settembre dello stesso anno.

Purtroppo, a causa della pandemia, furono costretti a rimandare l’evento, ma adesso sulla pagina social del programma che li ha fatti incontrare hanno dato di nuovo l’emozionante annuncio. Lo scorso maggio, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, fecero sapere di volere Gemma Galgani a celebrare il rito che si svolgerà in spiaggia. Oltre alla dama torinese, sarà invitata anche Ida Platano.

“Sorpresina per voi, finalmente ci sposiamo! Quando l’amore arriva, seguitelo come abbiamo fatto noi”, dicono futuri sposi nel video pubblicato su Instagram. La fatidica data è stata fissata al prossimo 5 settembre ed avrà luogo ad Ortona. Sempre alla rivista dedicata alla trasmissione, la Corradino aveva rivelato un dettaglio molto dolce: “Avrò delle damigelle e una, quella più vicina a me, sarà la figlia minore di Biagio”.

Che dire, auguri vivissimi a questi due innamorati!