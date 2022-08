In che cosa consiste la laurea di Marco Liorni? In molti se lo chiedono

Marco Liorni è un conduttore molto amato dal pubblico italiano, ma in molti si chiedono in che cosa consiste la sua laurea!

Sarà ancora lui il volto di quest’estate di Rai Uno! Stiamo parlando di Marco Liorni, conduttore del famoso Italia Sì, ma anche colonna portante dell’imperdibile Reazione a Catena. Siete curiosi, però, di conoscere in che cosa consiste la sua laurea?

È tra i volti più popolari dello spettacolo italiano, Marco Liorni! Nato a Roma il 6 Agosto del 1956, l’amato conduttore televisivo e radiofonico ha iniziato a muovere i primi passi da giovanissimo. Dapprima conduttore di alcuni programmi su emittenti locali, il buon Liorni si è fatto immediatamente conoscere ed apprezzare per la sua incredibile spigliatezza dinanzi alle telecamere, ma anche per la sua forte semplicità e genuinità. L’anno della svolta arriva nel 1996 quando, dopo aver condotto diversi programmi sportivi, esordisce a Verissimo su Canale 5, nell’anno in cui vi era al suo timone Cristina Parodi. Da quel momento, il buon Liorni diventa inarrestabile. Inviato storico del Grande Fratello e volto di punta di tantissime trasmissioni di successo, Marco vanta di una carriera impressionante. Cosa sappiamo, però, dei suoi studi? Seppure sia amatissimo ed apprezzato, in pochissimi conoscono in che cosa consiste la sua laurea. Pronti a saperlo anche voi?

Marco Liorni, qual è la sua laurea? Non tutti lo sanno

Così come Paolo Bonolis, anche Marco Liorni ha un curriculum scolastico tutto da invidiare! Attualmente, come dicevamo poco fa, è tra le punte di diamante della Rai e colonna portante di Reazione a catena, ma non tutti sanno che l’amatissimo conduttore romano ha portato al termine una carriera universitaria impressionante. Certo, il suo sogno è sempre stato quello di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma non ha mai tralasciato lo studio. Sapete in che cosa consiste la sua laurea?

Stando a quanto si apprende dal web, quindi, sembrerebbe che Marco Liorni abbia seguito studi umanistici. In particolare, dopo aver conseguito il diploma, sembrerebbe che l’amatissimo conduttore romano abbia ultimato i suoi studi universitari in scienze umanistiche. Insomma, un percorso scolastico non da poco, c’è da dire.

Cosa ci dite voi? Sapevate di questo retroscena su Marco Liorni?

Il terribile incidente

È proprio un uomo dalle mille risorse, Marco Liorni. Oltre a raccontarvi tutto quello che c’era da sapere sulla sua vita privata, proprio recentemente vi abbiamo parlato del terribile incidente che il conduttore solo adesso ha svelato nel minimo dettaglio nel quale è rimasto coinvolti anni ed anni addietro. Non sappiamo come sia potuto accadere e né cosa lo abbia causato, ma alle pagine di TV Sorrisi e canzoni l’amatissimo Liorni ha raccontato di tutto quello che gli è successo un bel po’ di tempo fa.

