Antonella Clerici, colpo di scena: l’indiscrezione lascia il pubblico senza parole

Stando all’indiscrezione lanciata da Diva e Donna, Antonella Clerici avrebbe in mente un progetto per il futuro che nessuno immagina.

Tra i volti più familiari per il pubblico italiano c’è sicuramente lei, Antonella Clerici. La biondissima giornalista sportiva e conduttrice tv da decenni ha conquistato il cuore dei telespettatori con simpatia, semplicità e un sorriso rassicurante che ne fanno un vero baluardo della Rai.

Diventata super amata con lo storico cooking show La prova del cuoco, oggi la vediamo alla guida di un altro programma quotidiano della prima rete della tv di Stato ovvero E’ sempre mezzogiorno. Qui, la 58enne originaria di Legnano ha confermato ancora una volta di essere la regina di quella fascia oraria.

La sua lunga e formidabile carriera, però, potrebbe un giorno essere ridimensionata per quanto riguarda la durata dei programmi che la vedranno protagonista. Questo è quanto rivela la rivista Diva e Donna, secondo cui Antonella potrebbe prendere una decisione davvero clamorosa in futuro.

Antonella Clerici, indiscrezione shock: la decisione cambierebbe tutto

Alcuni amici della conduttrice avrebbero rivelato al noto settimanale che il famoso volto Rai avrebbe intenzione di dare una svolta clamorosa alla sua vita. Come? Trasferendosi all’estero quando sua figlia Maelle sarà cresciuta un po’ di più! Il luogo prescelto sarebbe la Normandia, dove ogni anno la Clerici trascorre le vacanze estive col compagno Vittorio e la figlia avuta da Eddy Martens.

Proprio dalla nota regione francese, pubblicò tempo fa un video su Instagram in cui si mostrava entusiasta delle basse temperature che la caratterizzano a differenza di quelle nostrane e Sabrina Ferilli aveva commentato. Se dovesse essere davvero questa l’intenzione di Antonella, ciò comporterebbe inevitabilmente una riduzione dei suoi impegni di lavoro. Un cambiamento che sarebbe certamente un brutto colpo per i tanti suoi fan.

Le sue scelte future ricadrebbero su programmi che durano periodi più brevi rispetto agli show quotidiani in cui siamo abituati a vederla. Un’ipotesi che non è da escludere, visto che la presentatrice Rai non ha mai fatto mistero del suo sogno di lavorare dietro le quinte per avere anche più libertà. Tra l’altro, questo non sarebbe l’unico colpo di scena per lei, giacché nel suo destino potrebbero esserci anche le nozze con Garrone, almeno secondo i bene informati.

Conosciutisi tramite l’amica dietologa Evelina Flachi che volle combinare un incontro perché convinta che tra loro potesse nascere un grande amore, i due sono una coppia affiatatissima ormai da tempo. Entrambi hanno alle spalle dei matrimoni finiti: l’imprenditore titolare dell’azienda Erg, infatti, è stato sposato per molti anni con una donna sudamericana, madre dei suoi tre figli.

Per ora non sappiamo se davvero Antonella progetta di andar via dall’Italia, ma non nascondiamo che ci dispiacerebbe non poco. Anche per voi è così?