Avete visto la nuova manicure di Jessica Selassié? Semplice e con un dettaglio che non passa inosservato

Avete visto la nuova manicure di Jessica Selassié? Ha aggiunto un dettaglio che non passa inosservato.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié che nel confronto finale con Davide Silvestri ha ottenuto il 62% dei voti. Ora che il reality è terminato, il futuro lavorativo della vincitrice sembra essere tutto in salita. Nella casa più spiata d’Italia è entrata in punta di piedi, quasi un passo indietro rispetto alle sorelle, Clarissa e Lulù.

Pian piano è riuscita ad emergere e a farsi apprezzare dal pubblico che l’ha sostenuta e portata fino alla fine, facendola vincere. In questi mesi è tornata alla sua vita un po’ diversa da come l’aveva lasciata prima di entrare nella casa. Sono tanti i progetti a cui partecipa, gli impegni non mancano e i fan sono lì ad osservarla sui social pronti a farsi sorprendere da nuove belle notizie. Jessica interagisce con coloro che la seguono pubblicando scatti, condividendo delle storie in cui mostra la sua quotidianità e rispondendo a domande degli utenti.

In alcune ultime storie instagram ha fatto vedere ai follower la nuova manicure fatta, semplice e facile da realizzare.

Jessica Selassié mostra la nuova manicure: facile da realizzare e con un dettaglio che non passa inosservato

Jessica Selassié dopo la vittoria al GF Vip non si è più fermata. Il suo futuro a quanto pare è ricco di impegni. Molti fan sperano di vederla anche in qualche progetto culinario. Nella casa infatti l’abbiamo vista destreggiarsi ai fornelli e preparare delle deliziose pietanze. L’abbiamo seguita con attenzione ed era evidente quanta passione aveva per la cucina.

In questi mesi si è spesso parlato di una nuova esperienza in televisione per lei insieme a Clarissa e Lulù. Infatti si vociferava della loro presenza a Tale e quale show. Purtroppo la delusione è arrivata nelle ultime settimane, quando Carlo Conti ha svelato i nomi dei concorrenti della nuova edizione del programma e le sorelle Selassié non ci sono. Sta di fatto che se questa esperienza a Tale e quale show non fa parte del loro futuro ce ne saranno altre altrettanto soddisfacenti. Jessica è amatissima, il Grande fratello Vip le ha dato la possibilità di farsi conoscere e apprezzare. Sui social coloro che la seguono sono migliaia. Interagisce con i fan pubblicando scatti e storie e in alcune recenti ig instagram ha mostrato la sua nuova manicure, l’avete vista?

Jessica ha mostrato lo smalto scelto per le unghie e come è stato usato. I colori sono chiari. Questa è una manicure semplice, abbastanza luminosa e ha aggiunto un tocco diverso per renderla particolare. Infatti c’è un piccolo cuore sembrerebbe quasi sull’argento disegnato sull’anulare, facile da realizzare. A voi piace?