Elettra Lamborghini come non l’abbiamo mai vista: quasi irriconoscibile

Conosciamo tutti Elettra Lamborghini, ma mai nessuno l’ha mai vista così: in questa foto la cantante è quasi irriconoscibile, eccola qui.

Ancora una volta, Elettra Lamborghini è la protagonista indiscussa di quest’estate. A distanza di poco più di un anno dall’uscita di ‘Pistolero’, l’amatissima cantante ha messo nuovamente tutti d’accordo con ‘Caramello’, canzone cantata insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo.

Sono tantissimi gli eventi a cui Elettra Lamborghini ha preso parte in quest’estate, sfoggiando degli outfit sempre stratosferici. Qualche giorno fa, l’amatissima cantante ne ha condiviso uno che ha letteralmente conquistato. Lei, come al solito, è uno schianto, ma quello che lascia tutti senza parole è come la giovane Lamborghini si è mostrata al suo pubblico. Possiamo dire che conosciamo Elettra in ‘tutte le salse’ – a partire da quando era bambina fino a quando ha sfoggiato un look completamente inedito per lei – ma non l’avevamo mai vista così. Inutile dirvi, quindi, la reazione dei suoi sostenitori, che appena hanno ammirato la sua bellezza, non hanno potuto fare a meno di far esplodere il post in questione di likes e commenti di apprezzamento. Siete pronti a vederla anche voi? Ci pensiamo noi, ma vi anticipiamo che non avreste mai detto fosse lei: è quasi irriconoscibile!

Elettra Lamborghini quasi irriconoscibile: nessuno avrebbe detto fosse lei

Una cosa è certa: per uno degli ultimi eventi a cui ha presenziato, Elettra Lamborghini non è assolutamente passata inosservata. Bella come non mai, la cantante ha scelto di sfoggiare un look decisamente da urlo! A conquistare tutti, però, non è solo il completo indossato all’evento estivo, ma anche tutto quello che ha scelto di abbinarvi. Così non l’abbiamo vista, ve lo assicuriamo: è quasi irriconoscibile! Ovviamente, come dicevamo poco fa, lei è sempre bellissima e, come al solito, ha fatto un figurone. I suoi sostenitori, però, non possono fare a meno di notare quanto la cantante sia apparsa decisamente diversa dal solito.

Se in questa foto, Jasmine Carrisi ha incantato tutti con la sua straordinaria bellezza, anche Elettra Lamborghini non è stata affatto da meno nel corso di uno dei suoi ultimi eventi estivi. Oltre a condividere una serie di IG Stories che hanno ampiamente mostrato il suo look, la cantante ha pubblicato un post che mostra tutti nei minimi dettaglio, riscuotendo un vero e proprio boom di likes. Vi abbiamo incuriosito talmente tanto che non vedete l’ora di vederla da vicino? Ci pensiamo immediatamente:

Decisamente divina, non credete? Un look totalmente inedito, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, ma che ha messo tutti d’accordo. Elettra Lamborghini ha sicuramente osato, ma ancora una volta si è rivelata piuttosto divina! L’avreste mai riconosciuta?