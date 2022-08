Alessia Marcuzzi, spunta lo scatto inedito: così non l’avevamo mai vista

Alessia Marcuzzi ci incanta da sempre con le sue foto social, ma lo scatto che vi mostriamo vi lascerà di stucco: aveva solo 15 anni.

Per i tanti fan di Alessia Marcuzzi, l’attesa sta finalmente per volgere al termine: dopo essersi allontanata dal piccolo schermo per circa un anno, la bellissima conduttrice romana tornerà a novembre con un programma tutto nuovo su Rai Due nel quale vorrebbe coinvolgere anche suo figlio Tommaso.

Nel frattempo, come ha fatto in tutto questo periodo di assenza dalla tv, continua a mantenersi in contatto con il suo affezionatissimo pubblico attraverso i social. Come molti sanno, oltre ad essere stata una dei volti di punta di Mediaset per circa trent’anni, la cara Alessia è anche un’icona fashion tra le più seguite sul web.

Anzi, bisogna riconoscere che in questo è stata una vera pioniera in Italia: nel lontano 2010 infatti aprì il suo blog La Pinella, dove dispensa consigli su look, viaggi, musica, benessere, ecc. Insomma, ben prima che i social iniziassero a trasudare influencer da tutti i pori! Anche oggi, con la sua sfolgorante bellezze e la sua strepitosa forma fisica, la Marcuzzi resta un punto di riferimento in fatto di moda ed i suoi outfit continuano ad essere fonte di ispirazione.

Insomma, il suo profilo Instagram è davvero imperdibile, ma qualche giorno fa Alessia ha stupito tutti con uno scatto inedito in cui appare in una versione davvero insolita.

Alessia Marcuzzi a 15 anni: da restare senza parole, scatto imperdibile

In questi giorni sono stati tanti i personaggi famosi, italiani e non, che hanno dedicato un pensiero alla compianta attrice Olivia Newton-John spentasi lunedì 8 agosto all’età di quasi 74 anni. Tra questi anche Alessia Marcuzzi, che ha pubblicato su Instagram una foto di quando aveva 15 anni. La vediamo mentre si esibiva nel saggio di danza della scuola che frequentava nel quartiere romano in cui è cresciuta. Come racconta la stessa conduttrice, si trattava di una rappresentazione ispirata a Grease, il film che ha reso immortale l’attrice interprete di Sandy

Con un look in perfetto stile anni ’50, Alessia appare con una fascia bianca tra i capelli, gli orecchini a cerchio ed una camicia bianca annodata in vita mentre esegue una coreografia di gruppo. Sicuramente non siamo abituati a vederla vestita così, ma ciò che lascia senza parole è la sua bellezza già evidente da adolescente.

Non è la prima volta che la nota presentatrice regala ai fan uno scatto di quando era ragazzina e questa è un’ulteriore conferma del suo fascino innato che le permette di essere sempre al top in qualunque mise. La chioma bionda e cotonata metteva in risalto gli splendidi lineamenti del volto, rimasto molto simile a dispetto del trascorrere degli anni.

Dite la verità: era o no favolosa anche così?