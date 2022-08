Csaba Dalla Zorza si mostra in costume: eccola in spiaggia senza trucco e filtri

Csaba dalla Zorza si mostra in costume: lo scatto in spiaggia senza trucco e senza filtri lascia tutti senza parole.

Csaba dalla Zorza è oggi un noto personaggio televisivo. Da alcuni anni è conduttrice e giudice del programma Cortesie per gli ospiti, format in onda su Real time. Insieme a lei c’è Roberto Valbuzzi e Luca Calvani, quest’ultimo arrivato nelle nuove puntate dopo che Diego Thomas aveva annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo col desiderio di intraprendere nuovi progetti.

Csaba è anche una scrittrice, sono molte le opere pubblicate nel corso di questi anni. Anzi, qualche mese fa, un utente sui social attraverso il box delle domande le ha chiesto quando uscirà il suo prossimo libro e lei ha fatto sapere che non manca molto, infatti, come riporta, la nuova opera sarà pubblicata a novembre 2022. Sono tante le domande che coloro che la seguono le pongono, e la conduttrice interagisce molto con loro.

In questi giorni è in vacanza, almeno da quanto si vede dalle foto e storie pubblicate e si trova proprio insieme a Roberto Valbuzzi e la sua famiglia. Ha condiviso tantissimi scatti in cui mostra alcuni angoli visitati, i piatti preparati e altre piccole curiosità. La conduttrice ha pubblicato tra le tante immagini anche alcune in cui si trova al mare: si mostra in costume senza trucco e filtri.

Csaba dalla Zorza in spiaggia: si mostra in costume senza filtri e senza trucco

Conduttrice e scrittrice, Csaba Dalla Zorza è molto amata dal pubblico. Sicuramente da quando è entrata a far parte della squadra di Cortesie per gli ospiti è diventata molto popolare a livello televisivo anche se prima aveva già esordito sul piccolo schermo.

Dal novembre del 2021 è la direttrice del mensile Marie Claire Maison-Italia. E’ stata proprio lei a dare l’annuncio sui social svelando la bella novità: “Accettare di dirigere una rivista di arredamento e design non è stato immediato…eredito un giornale che amo e mi sento colpa di gratitudine”, aveva scritto a corredo del post. Csaba è abbastanza attiva sui social, dove è seguita da più di 600 mila follower. Con loro interagisce rispondendo alle domande e curiosità e pubblicando scatti e storie che mostrano come vive e cosa fa nella quotidianità. Non mancano informazioni sul suo lavoro e nuovi progetti. In questi giorni è in vacanza e ha mostrato alcuni dei luoghi visitati, le spiagge, angoli artistici e storici e le pietanze gustate. La conduttrice ha anche pubblicato alcune foto in cui si mostra in bikini.

Eccola senza filtri mentre si trova in spiaggia e indossa un costume intero di colore nero. Csaba a 52 anni sfoggia un fisico smagliante e in questa immagine è evidente anche da lontano il suo grande sorriso.