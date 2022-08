Chi sono e di cosa si occupano i figli di Claudio Amendola: resterete senza parole

Sapete chi sono e di cosa si occupano i figli di Claudio Amendola? Scopriamolo insieme!

Claudio Amendola è uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico italiano. Da quando ha esordito in televisione e sul grande schermo ne ha fatta di strada. La sua vita prima di approdare nel mondo della recitazione era ben diversa, aveva solo 19 anni quando ha debuttato con il primo ruolo e da allora non si è più fermato.

Attore, conduttore, regista e sceneggiatore, ha saputo lavorare in ambiti diversi e i risultati sono sempre stati molto soddisfacenti. Nelle ultime settimane l’attore è stato al centro del gossip. Si vociferava di una rottura con Francesca Neri. Claudio dopo infinite voci e notizie ha detto finalmente la sua, chiarendo una volta per tutte questa situazione.

Non c’è nessuna crisi e nessuna rottura tra l’attore e sua moglie, come lui stesso fa sapere sulle pagine di Di più Tv: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. La coppia è insieme da 26 anni e sono diventati genitori di Rocco. L‘attore romano è padre di altre due figlie avute dal matrimonio con Marina Grande: la primogenita si chiama Alessia, nata nel 1987 e nel 1989 è nata Giulia. Ma sapete chi sono e di cosa si occupano i suoi figli? Scopriamolo insieme!

Claudio Amendola, chi sono e di cosa si occupano i suoi tre figli

L’attore romano ha smentito categoricamente le voci che parlavano di una crisi e di una rottura con Francesca Neri, sua compagna da oltre 25 anni e moglie dal 2010. Sulle pagine di Di Più tv ha spiegato che non è assolutamente vero: “Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

Claudio Amendola e Francesca sono genitori di Rocco. L’attore dal precedente matrimonio con Marina Grande ha avuto due figlie, Alessia e Giulia. Ma sapete cosa fanno nella vita? A quanto pare soltanto la primogenita ha seguito le orme del papà. Alessia è nata nel 1987 ed è una conduttrice radiofonica, un’attrice teatrale e un’importante doppiatrice. Ha prestato la voce a molte famose attrici come Jennifer Lawrence, Megan Fox, Kristen Stewart, Anne Hathaway in Pretty Princess, Michelle Rodriguez in Avatar e la lista è lunga.

C’è poi Giulia, nata nel 1989, di cui si conosce veramente poco. Sappiamo che all’età di 16 anni recitò con la sorella maggiore in alcuni spot pubblicitari della 3, la famosa campagna che per molto tempo ha visto la presenza proprio dell’attore.

Il terzo figlio, nato dall’amore con Francesca Neri, si chiama Rocco ed è molto giovane. E’ uno studente universitario e un tifoso sfegatato della Roma, come suo padre.