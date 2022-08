In Daydreamer è Mithat, zio della protagonista: l’attore fuori dal set ha un aspetto molto diverso

Lo ricordate in Daydreamer? Ha interpretato Mithat Aydin, lo zio di Sanem e Leyla, ecco com’è oggi l’attore.

Daydreamer è una serie turca che ha avuto un successo impressionante nel nostro paese e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. I telespettatori si sono lasciati coinvolgere dalla storia d’amore tra Can e Sanem, interpretati rispettivamente dall’attore Can Yaman e da Demet Ozdemir.

Tutto è iniziato per caso, quando la giovane comincia a lavorare per l’azienda di proprietà di famiglia del fotografo. Quest’ultimo era ritornato per festeggiare l’anniversario dell’attività. Si incontrano nel teatro al buio e lui, credendo che fosse la sua fidanzata Polen, le dà un bacio. Sanem perde la testa per l’uomo dandogli il nome di Albatros ma non immagina minimamente che in realtà la persona che cerca è proprio il suo capo.

Al centro della trama c’è stato l’amore tra i due giovani ma abbiamo vissuto anche le altre storie e tutte le altre vicende. Abbiamo seguito tanti personaggi, alcuni hanno fatto parte della serie dall’inizio alla fine, come i protagonisti, altri sono entrati a metà strada e qualcuno è uscito prima, come Osman. Vi ricordate del personaggio nella foto in alto? E’ Mithat, lo zio di Sanem e Leyla e fratello di Nihat. Abbiamo spulciato sul canale instagram dell’attore che lo ha interpretato e abbiamo notato il suo cambiamento fuori dal set: vi mostriamo com’è oggi.

In Daydreamer ha interpretato Mithat, lo zio di Sanem e Leyla: ecco com’è oggi l’attore

Una trama piena di colpi di scena quella di Daydreamer-Le ali del sogno. La serie turca ci ha lasciato con il fiato sospeso dall’inizio alla fine e ci ha lasciato sognare per un po’. Andata in onda dal giugno del 2020 al maggio del 2021, ha tenuto incollati i telespettatori alla tv.

Sicuramente a far breccia nel cuore del pubblico è stata la storia d’amore tra Can e Sanem, piena di imprevisti, incomprensioni, bugie e tanto tanto amore. Soltanto alla fine la coppia riuscirà finalmente a vivere la favola che desideravano fin dal primo incontro. Tanti i personaggi che abbiamo visto nella serie, tutti hanno lasciato il segno, dal primo all’ultimo. Can, Sanem, Leyla, Emre, Osman, Mevkibe, Nihat, Aziz, CeyCey, Muzafer e tanti altri, anche quelli che abbiamo visto per pochi episodi hanno avuto una certa importanza. Per esempio, ricordate il personaggio che avete visto nella foto in alto? E’ Mithat, lo zio di Sanem e Leyla ed è il fratello gemello di Nihat. Non ha fatto parte della serie per molto tempo, è arrivato nel trentasettesimo episodio, vestito con abiti molto eleganti: ma nella realtà com’è l’attore?

Taylan Erler ha interpretato lo zio della protagonista ed è entrato a far parte del cast nell’episodio 37 per uscire nel trentanovesimo. Fuori dal set di Daydreamer l’attore appare molto diverso, ha un aspetto meno formale e sembra molto più giovane. L’avreste riconosciuto guardandolo adesso?