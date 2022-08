Giorgia Palmas, appena sveglia e spettinata: si mostra senza filtri

Giorgia Palmas si mostra appena sveglia e spettinata: eccola in uno scatto ripreso da un video in cui appare senza filtri.

Giorgia Palmas ha fatto sapere qualche giorno fa, sul suo canale instagram, rispondendo alle domande di coloro che la seguono, che per l’autunno ci sono progetti in vista. “Mi piacerebbe vederti in tv, per il garbo e la solarità che esprimi, hai progetti all’orizzonte?“, le ha chiesto un utente e lei ha commentando che sì, c’è qualcosa in ballo per quest’autunno.

La showgirl non ha detto altro, quindi non sappiamo precisamente di cosa si tratta ma non vediamo l’ora di vederla sul piccolo schermo. Questo è un anno magico per lei, a maggio del 2022 si è sposata con Filippo Magnini. La coppia era convolata a nozze con rito civile nel 2021 ma ha coronato il sogno di celebrare la cerimonia anche in chiesa.

In un’intervista a Verissimo in cui erano insieme presenti, ha raccontato che quel giorno è stato memorabile, le emozioni si sono susseguite una dopo l’altra: “Una felicità che credo riusciremo a trattenere nei ricordi per sempre”. La conduttrice è mamma di Sofia nata dalla precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini. Insieme a Filippo lo è diventata per la seconda volta della piccola Mia. In questi giorni è in vacanza insieme alla sua famiglia. In una recente storia instagram ha mostrato il paesaggio e si è mostrata appena sveglia e spettinata: eccola senza filtri.

Giorgia Palmas, appena sveglia e spettinata: la showgirl si mostra in un video senza filtri

In questi giorni Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno approfittando dell’estate per trascorrere qualche giorno al mare. Sono tante le immagini che la showgirl ha condiviso in cui in tutte sfoggia dei costumi diversi e una bellezza da togliere il fiato.

In una foto di giugno ha indossato un classico due pezzi che ha da subito catturato l’attenzione. Primo perchè a lei dona tantissimo e poi il colore è di un bianco luminoso e il modello ha delle particolarità che lo rendono unico. Oltre ai due pezzi Giorgia indossa anche bikini interi, per esempio in uno scatto si è mostrata con un costume intero di colore nero senza bretelle e con uno distintivo disegno sull’addome. Ma i follower sono sempre molti attenti e visto che sono quasi 2 milioni coloro che la seguono, è impossibile che ciò non accada. Hanno catturato l’attenzione le sue ultime storie instagram in cui ha mostrato la bellezza del paesaggio ed in primo piano c’è lei con la sua.

La showgirl si è appena svegliata, come scrive in basso all’immagine, ed appare spettinata: “Appena sveglia e molto coraggiosa. Buongiorno a tutti”. Giorgia si mostra senza filtri al mattino, bella come sempre in tutta la sua semplicità.