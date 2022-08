Chiara Nasti si mostra al naturale: eccola senza trucco e filtri

Chiara Nasti senza trucco e senza filtri: l’influencer si mostra con il viso al naturale.

Chiara Nasti diventerà mamma per la prima volta. Ha annunciato di aspettare un bambino dal suo compagno Mattia Zaccagni a maggio. Sui social è stata pubblicata una foto del calciatore che si mostrava con un pallone sotto la maglia mentre si trovava in campo. La notizia ha fatto il giro del web e lo stesso è accaduto quando ne ha svelato il sesso.

Chiara e Mattia diventeranno genitori di maschietto. Pochi giorni fa per l’influencer c’è stata una meravigliosa sorpresa. Il suo fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio e lei ha detto sì. Nel video pubblicato sul suo canale instagram sono insieme a cena, con la luce della luna che rende l’atmosfera magica e ad un certo punto Mattia si inginocchia e prende l’anello, facendo la fatidica domanda. L’influencer per alcuni instanti è rimasta con le mani sul volto, emozionata e incredula. Si è poi inginocchiata e l’ha abbracciato dicendo sì.

Nel video social in cui è ripresa la scena è chiaro che l’emozione provata è fortissima. Chiara è seguitissima dato che è un’affermata influencer. Nelle ultime storie ha mostrato come si tiene in forma in gravidanza, facendo un sano allenamento. Ma ancora prima ha pubblicato una foto, antecedente il workout, in cui è senza trucco e senza filtri: ecco com’è al naturale.

Chiara Nasti senza trucco: l’influencer si mostra al naturale sui social

Il momento è stato ripreso con il telefono e il video è stato pubblicato successivamente sui social. Questo è un anno magico per Chiara, diventerà mamma per la prima volta di un maschietto e presto convolerà a nozze. Per quanto riguarda il matrimonio, in alcune storie ha fatto sapere che la cerimonia ci sarà dopo la nascita, in modo da avere quel giorno anche il loro bambino. L’influencer è molto attiva sui social ed è seguita da 2 milioni di follower. Con loro interagisce pubblicando foto e tante ig. Nelle sue ultime storie ha mostrato l’allenamento, dove in collegamento con un professionista che la segue, ha svolto diversi esercizi, anche con gli attrezzi. Prima ancora aveva pubblicato uno scatto dove sfoggia un vestito azzurro molto luminoso e mostra il viso al naturale.

Ecco Chiara acqua e sapone e senza filtri. E’ molto giovane e non ha bisogno del make up, anche così è bellissima. Appare abbronzata, si nota di più sulla sua carnagione chiara. In questa foto regna la semplicità, i capelli sono sciolti e il viso è senza trucco.