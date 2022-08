Manuela Carriero e Luciano Punzo, colpo di scena: lo hanno annunciato così

Annuncio shock di Manuela Carriero e Luciano Punzo: i due ex protagonisti di Temptation Island hanno lasciato tutti di stucco!

Il loro amore nato a Temptation Island ha fatto sognare il pubblico, che aveva appreso con dispiacere della rottura avvenuta qualche tempo fa. Sì, perché quella tra Manuela Carriero e Luciano Punzo è stata decisamente una delle più belle ed emozionanti storie mai raccontate dal famoso docu-reality estivo di Canale 5.

Arrivata nel programma in coppia col fidanzato Stefano Sirena, la 32enne brindisina non era felice in quella rapporto e proprio durante l’avventura nel villaggio in Sardegna aveva avuto occasione di conoscere il bellissimo Punzo. Quest’ultimo, con dedizione e dolcezza l’aveva conquistata al punto che per lui Manuela decise di lasciare Stefano.

Dopo l’uscita dalla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, lei e Luciano hanno iniziato a vivere il loro amore e sono tra gli ex protagonisti di Temptation più amati. A testimoniare la loro felicità i tanti scatti e video social con cui hanno reso sempre partecipi i fan dei loro momenti più belli. Aveva perciò sconvolto tutti la notizia della rottura che sarebbe avvenuta per motivi di gelosia.

Pochissime settimane fa, in una diretta Instagram la Carriero chiedeva a Luciano di dare un’altra possibilità al loro legame visto che durante la pausa che c’era stata, lui “avrebbe avuto abbastanza tempo per capire”. La mora pugliese era stata molto chiara e diretta nel suo messaggio: “Se vuoi tornare con me com’eravamo prima, torni anche adesso. Penso che non c’è più un caz*o da aspettare”, aveva detto senza mezzi termini.

Dal canto suo, l’ex tentatore aveva chiarito che a separarli non erano stati né tradimenti né altre cose gravi. In queste ore, però, i due hanno fatto un altro annuncio che ha lasciato a bocca aperta i follower.

Manuela Carriero e Luciano Punzo, pazzesco: cos’è accaduto tra i due ex volti di Temptation Island

Tra gli ultimi post pubblicati sui rispettivi profili Instagram della coppia, è comparso in queste ore un video che annuncia ufficialmente ciò che tutti speravano. Manuela e Luciano sono tornati insieme!

Le immagini mostrano i due felici insieme al mare e mentre ridono e scherzano con gli amici. A togliere ogni dubbio, la didascalia che accompagna il post: “Che ero a un passo da perdere te. E tu eri a un passo da perdere me. Io che non ho avuto mai niente di vero a parte te.”

Crisi rientrata, quindi, per i due innamorati che a quanto pare sono intenzionati a condividere ancora un lungo tratto di strada insieme. Sulla novità si è espresso anche Sirena che non ha risparmiato una frecciatina alla sua ex e a Punzo: “Stamattina un’ondata di messaggi sul circo che pare abbia concluso momentaneamente lo spettacolo”.

Che dire, tutto è bene quel che finisce bene!