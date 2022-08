“La cosa mi inquieta”: ha fatto il provino per il GF Vip, ora svela la verità

Ha fatto il provino per il GF Vip, ma solo adesso svela la verità: “La cosa mi inquieta”, non immaginereste di che cosa si tratta.

Sono tantissimi i nomi che sono stati fatti in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. C’è chi ha prontamente smentito, dichiarando di avere la propria vita e il proprio lavoro, e chi invece ha confermato di aver sostenuto il provino, ma di non sapere altro. D’altra parte, è stato lo stesso Signorini a rivelare che il cast ufficiale del programma si saprà poco prima dell’inizio.

Se fino a questo momento, però, è stato annunciato solo un concorrente ufficiale – tra l’altro, pronto a raccontare la sua storia – sono tantissimi quei volti che potrebbero perdervi parte. Nel corso di una sua intervista a Nuovo, ad esempio, un amatissimo personaggio tv ha rivelato di aver sostenuto il provino per il GF Vip, ma di essere pronto ad accettarlo solo ad una ‘condizione’. Un po’ come Patrizia De Blanck, se ricordate. Ma non solo. A distanza di poco meno di un mese dall’inizio di questa nuova edizione del reality, il volto tv ha rivelato una verità alquanto ‘scomoda’ per lui. “La cosa mi inquieta”, ha detto. Cos’è successo? E, soprattutto, di chi stiamo parlando?

Ha fatto il provino per il GF Vip: solo ora svela tutta la verità

C’è chi non si è affatto presentato al provino del GF Vip. E chi, invece, vi ha preso parte in ‘dolce’ compagnia. È l’esempio proprio di questo amatissimo personaggio tv, che a Nuovo ha raccontato di aver sostenuto i casting per il famoso programma tv insieme a suo figlio. “Voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro”, ha spiegato sulle pagine del noto settimanale. Ad oggi, non sappiamo se sia stato scelto come concorrente ufficiale del reality oppure no, ma le sue parole fanno chiaramente comprendere che ci sono delle ottime possibilità. “Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto”, ha detto Umberto Smaila.

Con la partecipazione al GF Vip, quindi, l’amato volto tv prenderebbe due piccioni con una fava: da una parte permetterebbe a suo figlio di farsi conoscere, dall’altro starebbe un po’ a riposto. Insomma, che volere di più! C’è, però, un piccolo ‘dettaglio’ che potrebbe non piacere al buon Smaila: il bagno! Sappiamo benissimo che la casa dispone di un’area relax, due camere da letto, un grosso soggiorno e un’immensa cucina, ma gli inquilini dovranno condividere un solo bagno. “La cosa mi inquieta molto”, ha detto.

Cosa ne pensate? Pur di fargli accettare il GF Vip, Umberto Smaila avrà un altro bagno a disposizione? Staremo a vedere!