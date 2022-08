Arisa, la drammatica confessione della cantante: “Cominciavo ad urlare”

Arisa in un’intervista ha rilasciato una confessione in cui ha parlato del suo passato: “Cominciavo ad urlare”.

Di recente Arisa ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato di vari temi della sua vita, raccontandosi a tutto tondo. Sono molte le dichiarazioni rilasciate, anche in merito alla questione sentimentale. Ha spiegato, dopo la recente relazione, di aver capito di dover avere a che fare con persone della sua stessa età: “E’ difficile relazionarsi con chi è più piccolo”.

La cantante ha confessato di aver sempre avuto rapporti sbilanciati e adesso preferisce rinunciare all’amore, nonostante sin da piccola lo abbia sempre sognato. Dice che ad un certo punto si comincia ad avvertire il desiderio di maternità: “Ad un certo punto noi donne sentiamo il desiderio di maternità e diventiamo la mamma del nostro uomo“. Lei vive l’amore come un sentimento prezioso e invece capisce che per gli altri è ‘una vecchia che vuole fare la mamma’.

E a proposito del desiderio di diventare madre racconta che è meglio affrontare questa cosa da sola, e non con un compagno. Vive la paura che un amore possa finire e invece per lei questo è per sempre. Arisa ha parlato molto di sè addentrandosi nella chiacchierata anche in un momento non proprio solare della suo passato.

Arisa, la confessione inaspettata della cantante: “Cominciavo ad urlare”

Arisa in questi anni è cambiata molto. Quando l’abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo cantare il brano Sincerità era molto diversa rispetto ad oggi. L’abbiamo sempre vista con look diversi, tagli di capelli differenti e colori mai uguali. Soprattutto negli ultimi anni tende ad osare molto di più.

Si piace ed è lei stessa che lo ammette. L’ha ammesso per esempio in un post social in cui in basso ad una serie di foto scrive: “Oggi mi sento proprio fica“, e lo è ma lo è sempre stata, solo che alle volte bisogna guardarsi con altri occhi. In un’intervista al settimanale Oggi la cantante ha parlato di molti aspetti personali della sua vita. Ha confessato il desiderio di diventare mamma. Ha capito però che è meglio affrontarlo da sola e non con un compagno: “Perchè ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via”, scrive. Nel corso della chiacchierata la cantante ha anche parlato di quando cominciò a muovere i primi passi nella musica e dei sacrifici fatti allora per riuscire ad arrivare dov’è oggi.

Quando è arrivata a Milano lavorava come parrucchiera e la sera invece lavorava in un locale: “Dormivo un’ora a notte, ero esaurita, cominciavo ad urlare, mi sono rasata i capelli per la prima volta”, confessa, come riporta La nostra tv. Arisa in seguito ha vinto una borsa di studio di Mogol e da quel momento, dice, è iniziato tutto.