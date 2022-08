Gf Vip, l’ex concorrente dopo la fine della precedente relazione ha ritrovato l’amore con una donna stupenda: ecco chi è.

Sta per partire la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini in queste settimane ha più volte lasciato degli indizi sui nuovi concorrenti. Sono molte le notizie trapelate in merito ai nomi del cast ma tante volte è capitato che i diretti interessati abbiano smentito.

Per scoprire chi saranno i protagonisti della settima edizione dobbiamo aspettare ancora un po’ ma non troppo, dato che manca davvero pochissimo all’esordio. La sesta è stata vinta da Jessica Selassiè che ha trionfato contro Davide Silvestri. Grazie al reality abbiamo sempre modo di conoscere meglio i partecipanti. Molti sono noti altri un po’ meno ma solitamente sono conosciuti sotto l’aspetto professionale.

Quando si entra nella casa viene fuori, per forza, il lato personale. In queste sei edizioni del GF Vip abbiamo avuto modo di scoprire tanti personaggi del mondo dello spettacolo anche quelli che avevano fatto le prime esperienze sul piccolo schermo. Ebbene, proprio negli ultimi giorni, un amatissimo ex concorrente è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, una donna bellissima: ecco chi è.

GF Vip, l’ex concorrente ha ritrovato l’amore: la sua fidanzata è una donna stupenda, chi è

Un amatissimo ex concorrente del GF Vip ha ritrovato l’amore. Lo abbiamo conosciuto nella quarta edizione del reality dove ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e dolcezza. A quanto pare, com’è evidente, la relazione che aveva quando era nella casa è naufragata ma adesso il suo cuore è tornato a battere per un’altra donna.

Ricordate Andrea Denver? Il modello veronese è stato un protagonista della quarta edizione. Proprio Andrea ha fatto sapere di aver trovato l’amore: in che modo? Attraverso le sue storie instagram in cui nelle foto condivise appare insieme alla sua amata, così come fa sapere The pipol gossip. La pagina infatti spiega che il giovane si è trasferito negli Stati Uniti per impegni di lavoro e a quanto pare in America si è fidanzato. La sua fidanzata è una bellissima ragazza bionda dagli occhi verdi, alta e con un fisico smagliante, con lei sarebbe legato dallo scorso marzo.

Si chiama Lexi Sundin ed è una modella newyorkese dalla bellezza mozzafiato. Denver, ai tempi della sua partecipazione nella casa era fidanzato con la modella Anna Wolf ma a quanto pare è da circa un anno che la relazione si è conclusa. Adesso nel cuore del bel giovane c’è Lexi, come dimostrano anche le foto social condivise nelle sue storie instagram, riprese dalle ig della stessa fidanzata. La modella sul suo canale ha anche pubblicato uno scatto insieme all’ex concorrente, si tratta di uno scatto professionale ma a corredo scrive: “Amore”.