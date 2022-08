Il Segreto, com’è fuori dal set l’attrice interprete di Dolores: eccola con la nuova acconciatura

Ne Il Segreto ha interpretato Dolores: com’è oggi l’attrice a distanza di un anno dalla chiusura.

Il 28 maggio 2021 Il Segreto ha chiuso i battenti in Italia mandando in onda l’ultima puntata. In Spagna si era conclusa un anno prima. La soap opera è terminata con la distruzione di Puente Viejo, causata dallo scoppio delle bombe che Don Filiberto aveva messo per il paese.

I primi abitanti a perdere la vita sono il prete, Donna Francisca e Raimundo. Ed è sul finire che scopriamo il ‘segreto’ che ha fatto parte della trama, l’amore eterno della Montenegro per Ulloa. Amore che era ben noto anche se le vicende accadute lo hanno reso sempre più tormentato. Il cast della soap opera è stato formato da attori e attrici che hanno lasciato il segno, dal primo all’ultimo, dai personaggi principali a quelli meno in scena.

Il Segreto, com’è oggi l’attrice che ha interpretato Dolores: cambio pettinatura per lei

Per il pubblico dire addio a Il segreto è stato difficile perchè dopo 8 anni e 12 stagioni un po’ tutti ci eravamo affezionati alla soap opera e ai suoi personaggi. Gli attori del cast sono stati incredibili, hanno saputo portare in scena un capolavoro rendendo la trama già di per sè bella corposa ancora più accattivante.

Dolores è uno di quei personaggi che ha lasciato il segno. E’ la moglie di Pedro Miranar e madre di Hipolito. Quest’ultimo è un giovane impacciato e la stessa Dolores accentuerà più volte questo lato del carattere del figlio. Viene presentata come la pettegola del paese, vuole sempre sapere tutto dei suoi abitanti e spesso riesce a scoprire fatti che nessuno prima conosceva. Quando suo marito muore, in seguito si sposa con Tiburcio, personaggio arrivato nella nova stagione. Nella soap opera Dolores aveva una capigliatura riccia raccolta, sul rosso arancio, ma com’è l’attrice fuori dal set?

Questo è uno scatto social di Maribel Ripoll che ha interpretato la mamma di Hipolito. Guardando l’immagine notiamo un cambiamento nel look. Naturalmente ha un abbigliamento diverso dato che ne Il Segreto è stato adattato al personaggio portato in scena, ai tempi e all’ambientazione. Anche i capelli sono diversi, la piega non è la stessa di Dolores, li porta sciolti e il colore sembra essere meno accentuato. Così l’avreste riconosciuta?