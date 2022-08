Ilary Blasi in barca col caftano trasparente: tutti notano un particolare ben preciso

Continuano le vacanze di Ilary Blasi e anche la carrellata dei suoi magnifici look: stavolta si trova in barca, avete come si è mostrata?

Quale modo migliore che viaggiare per dimenticare lo stress e i problemi della vita di tutti i giorni? Lo sa bene Ilary Blasi che, da quando si è separata da Francesco Totti, è partita per le mete più disparate regalandosi prima un safari in Tanzania, poi proseguendo per Zanzibar, passando per Sabaudia per poi andare a rilassarsi sulle Dolomiti.

Ora che manca ormai non molto a settembre ed alla ripresa delle consuete attività, l’ex signora Totti ha deciso di trascorrere qualche giorno in Croazia, stavolta per una mini vacanza in barca.

Se finora ci ha deliziato con i suoi look balneari sempre super trendy, non ha mancato di fare lo stesso neanche adesso. Dalle ultime storie condivise su Instagram, è spuntato poi un dettaglio impossibile da non notare e cioè la mancanza della fede al dito. A parte questo, però, bisogna riconoscere che la Blasi si sta sbizzarrendo come non mai nello sfoggiare delle vere e proprie ‘chicche’ glamour che raramente capita di vedere. Avete visto cosa ha indossato nelle ultime ore?

Ilary Blasi in barca: avete fatto caso a quel dettaglio? Incredibilmente chic!

Le Ig stories più recenti postate dall’ex Letterina di Passaparola confermano ancora una volta che la sua passione per la moda e gli accessori di lusso non sia affatto riservata solo a quando la vediamo in tv. Se durante i mesi de L’Isola dei Famosi non ha mai mancato di stupire il pubblico con outfit incredibili, ora che la vediamo solo sui social sta esattamente facendo lo stesso.

Ilary sfoggia sulla barca un costume intero magenta ed il lungo caftano bianco in pizzo trasparente con ricami mostra con la schiena nuda per un risultato super seducente. La treccia poi le sta d’incanto ed è adatta ad un look da spiaggia comodo ma che sia comunque fashion. Non notate nulla di particolare in questo scatto?

A balzare all’occhio è soprattutto la borsa griffata, accessorio che sicuramente quasi nessuno porterebbe in barca per non rischiare di rovinarla, con l’acqua magari. Ilary invece no, anche in un’occasione del genere non rinuncia ad una borsa a portafogli firmata Chanel, come si può vedere chiaramente dal famosissimo doppio logo. Si tratta di un iconico modello vintage con la catenella dorata ed il prezzo non per nulla economico. On line, come ad esempio sul sito Farfetch.com, viene venduta a 4.427 euro!

Un abbinamento bizzarro che quasi mai vediamo in giro, ma la nostra Ilary sa sempre come lasciare tutti a bocca aperta.