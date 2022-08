Ne Il Segreto è Camilla: adesso fuori dal set non riconoscerete l’attrice

Ha interpretato Camilla ne Il Segreto: com’è oggi l’attrice a distanza di alcuni anni.

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto grande riscontro in Italia ma anche in tutti i paesi dove è andata in onda. La prima stagione ha visto al centro dell’attenzione l’amore tra Pepa e Tristan, amore turbato fin dall’inizio. Lei è una levatrice alla ricerca di suo figlio Martin.

Scopre che il bambino si trova nella casa dei Montenegro-Castro. L’uomo e Pepa si innamorano ma è una storia che sembra quasi impossibile anche per le tensioni che sua madre porta. Donna Francisca non vuole per niente al mondo che suo figlio, già sposato, si accompagni ad una semplice levatrice. Questa storia ha fatto da centro della prima stagione ma l’attenzione dei telespettatori è stata catturata anche da altre vicende e legami.

Ogni personaggio aveva una storia importante dietro che si è intrecciata con quella degli altri. Ricordate la giovane in foto? Ne Il Segreto è Camilla Valdesace. Arriva per la prima volta a Puente Viejo per incontrare suo marito Hernando Dos Casa, è sposato con lui per procura. Più volte tenta di avvicinarsi all’uomo ma viene respinta fino a quando questo rapporto si solidifica tanto che cominceranno a comportarsi come marito e moglie. Dall’ultima volta che abbiamo visto Camilla in scena sono passati diversi anni dato che ha fatto parte della soap opera fino alla nona stagione: avete visto com’è oggi l’attrice che l’ha interpretata?

Il Segreto, ha interpretato Camilla: ecco oggi l’attrice completamente diversa

Molti personaggi de Il Segreto sono arrivati solo di passaggio. Alcuni hanno fatto parte della storia per poche stagioni e qualcuno è uscito di scena prima della dodicesima che ha segnato la fine della soap opera. Ricordate Camilla Valdesace? L’abbiamo vista dalla settima alla nona stagione.

E’ arrivata a Puente Viejo per incontrare suo marito Hernando. Con lui si è sposata solo per procura. Qui comincia ad aiutare una giovane di nome Beatriz senza sapere che in realtà quest’ultima è la figlia naturale di suo marito. Più volte tenta un approccio con l’uomo ricevendo solo un rifiuto. Sarà il tempo ad unirli. Infatti ad un certo punto cominceranno a comportarsi come marito e moglie e le difficoltà che arriveranno non riusciranno a separarli. Camilla è un personaggio che abbiamo visto per tre stagioni. Sono diversi anni che l’attrice non veste i panni della moglie di Hernando: in questo tempo sarà cambiata?

Eccola! Questo è uno scatto social di Yara Puebla, l’interprete di Camilla ne Il Segreto. L’avreste riconosciuta oggi? Yara ha un altro tipo di stile, porta i capelli lunghi con un’acconciatura diversa e anche il trucco non è lo stesso. Guardando le due foto però un dettaglio è evidente agli occhi di tutti, la sua bellezza!