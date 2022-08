Nuovo look per Serena Autieri: si è mostrata proprio così

Serena Autieri rinnova il look: l’attrice nelle ultime ore si è mostrata proprio così sui social.

Abbiamo visto Serena Autieri all’inizio del 2022 in Tre sorelle, film pubblicato il 27 gennaio su Prime Video. Ha interpretato Marina e insieme a lei hanno fatto parte del cast altre grandi attrici, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Rocio Munoz Morales. Questo è soltanto uno dei tanti ruoli portati in scena, da quando ha cominciato a recitare ha vestito personaggi molto diversi tra loro.

Oltre ad approdare nel mondo della recitazione si è anche affermata come conduttrice e cantante. Per esempio di recente l’abbiamo vista al timone del programma Dedicato. Era il 1998 quando appare sul piccolo schermo come attrice, in molti la ricorderanno nella soap opera Un posto al sole che aveva esordito due anni prima. Mentre al cinema ha debuttato nel 2004.

Ne sono passati di anni dal suo debutto sul grande e piccolo schermo, oggi è tra le attrici più amate e apprezzate. Bella da togliere il fiato, negli ultimi giorni ha deciso di rinnovare il look. Sui social ha pubblicato nelle storie dei video mentre avviene il ‘cambio’. Si mostra prima da parrucchiere mentre è in corso il rinnovo e nella ig successiva appare con il nuovo look.

Serena Autieri ha deciso di rinnovare il look: ecco l’attrice con la sua nuova chioma

Da quando ha esordito nel mondo della recitazione Serena Autieri è sempre molto impegnata tra film sul piccolo schermo e sul grande schermo. Dopo il debutto come attrice approda alla conduzione. Sappiamo inoltre che anche il canto fa parte delle sue grandi doti. Più volte nelle trasmissioni l’abbiamo vista cantare e potremmo ascoltare la sua voce sempre.

Sul suo profilo instagram è seguita da oltre 500 mila follower. Negli ultimi scatti è fotografata in posti caratteristici. Ci sono foto in cui è al mare e altre invece in cui svela di essere sulle Dolomiti. L’attrice a quanto pare è molto affezionata al luogo: “2752 metri di libertà”, scrive in un’immagine dove sfoggia un sorriso smagliante e allunga le braccia in alto come per assorbire quella libertà citata. Tra gli ultimi post c’è anche una foto con suo marito, il manager Enrico Griselli e la figlia. Serena è seguitissima, quindi ai fan non sarà sfuggito il nuovo look. L’attrice infatti nelle storie instagram ha mostrato di essere dal parrucchiere e nelle successive ha fatto vedere la sua nuova chioma.

Sembrerebbe che abbia un po’ tagliato i capelli, come lei stessa dice: “Tagliamo? Corti corti”. In realtà sembra che li abbia tagliati ma non tantissimo. Ha scelto poi una piega mossa che dona tantissimo al suo viso. Dobbiamo aggiungere che Serena sta bene con qualsiasi acconciatura, la sua è una bellezza caratteristica.