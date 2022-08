“Mi sto riprendendo giorno dopo giorno”: la compagna cerca di dare forza al noto personaggio televisivo

La compagna del famoso personaggio televisivo cerca di dargli forza in un momento tanto delicato per lui: “Sei il mio guerriero”.

L’amore è anche questo: supportarsi e sopportarsi nei momenti positivi e, soprattutto, nei momenti negativi. È proprio questo che ci ha insegnato un’amata coppia di Uomini e donne nei mesi scorsi. Ed è quello che ci sta confermando la compagna di un noto personaggio televisivo. “Mi sto riprendendo grazie a lei”, ha scritto il volto di diverse trasmissioni di successo su Instagram. Cos’è successo? E, soprattutto, di chi parliamo?

Si sa davvero pochissimo su quanto gli è successo, ma sembrerebbe che il famoso personaggio tv non stia vivendo affatto un momento facile della sua vita. Dopo aver combattuto contro un tumore ed aver subito una delicata operazione, il volto di due famosi programmi Mediaset sta facendo i conti con un altro problema di salute.

Così come raccontato dal diretto interessato in alcune delle sue IG Stories di qualche giorno fa, il famoso personaggio tv è stato colto da un malore improvviso mentre era in vacanza tanto da essere trasporta con urgenza al Pronto Soccorso del posto. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, ma ad oggi sembrerebbe che il volto tv si stia riprendendo piano piano.

La compagna del famoso personaggio tv gli dà molta forza in questo momento delicato

Quando si sta attraverso un momento non facile della propria vita, le uniche persone che si vogliono al proprio fianco sono quelle di cui più ci si fida. Che sia un amico – com’è accaduto a Jovanotti e Gianni Morandi – la propria compagna o qualcuno della famiglia, c’è bisogno di sentire il loro affetto per risollevarsi immediatamente. È proprio questo quello che sta accadendo al famoso personaggio televisivo dopo il malore di qualche giorno fa. Come dicevamo, non sappiamo cosa sia esattamente successo e cosa abbia scaturito tutto questo, ma possiamo affermarvi che il volto tv non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni di salute.

Così come ha fatto al momento del trasporto in ospedale dopo il malore, ancora oggi Francesco Chiofalo non manca di tranquillizzare il suo pubblico sulle sue condizioni di salute. L’ha fatto anche qualche ora quando è intervenuto sul suo canale Instagram per spiegare di essere in fase di ripresa. “Mi sto riprendendo giorno dopo giorno”, ha scritto Chiofalo in questa IG Story. Da quando si è sentito male, Francesco non è mai solo. E se da una parte ci sono i suoi followers che gli danno sempre manforte, dall’altra c’è la sua compagna Drusilla che non lo lascia mai da solo.

Drusilla Gucci, da come si legge chiaramente dalle parole di Francesco Chiofalo, non lascia mai da solo il suo compagno. E cerca di trasmettergli tanta forza per una veloce ripresa.