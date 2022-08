Decisione shock dopo Masterchef! Cosa fa oggi Tiziana? Non lo avreste mai immaginato

Tiziana è stata la vincitrice della seconda edizione di Masterchef, ma dopo la vittoria ha preso una decisione shock: cosa fa oggi.

Tutti gli amanti di Masterchef sanno benissimo che – dal Lunedì al Venerdì su Cielo – stanno andando in onda le repliche della seconda stagione e che nei giorni scorsi Tiziana Stefanelli è stata ‘nuovamente’ proclamata la vincitrice della sua seconda edizione. A distanza di più di 10 anni dal suo trionfo nelle cucine del talent, quindi, tutti gli ammiratori dell’avvocato romano hanno la possibilità di rivivere le emozioni dell’ambitissima finale di Masterchef.

Dopo avervi ampiamente raccontato la vita oggi di Federico Francesco Ferrero, trionfatore della terza edizione di Masterchef, non possiamo fare a meno di spiegarvi cos’è successo a Tiziana Stefanelli dopo la vittoria al talent nel 2010.

‘Temuta’ da tutti i suoi compagni di viaggio, Tiziana Stefanelli è riuscita a conquistare tutti, persino lo chef Cracco. Dopo aver vinto ben 5 prove individuali e 3 in brigata, l’avvocato romano è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria, avendo la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di circa 100 mila euro e l’opportunità di pubblicare il primo libro di ricette. Cos’è successo dopo? Dalla sua vittoria nel talent sono trascorsi poco più di 10 anni, ma che cosa fa oggi la simpatica Tiziana? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram e non abbiamo potuto fare a meno di constatare la decisione ‘shock’ presa a distanza di tempo dal programma.

Cosa fa oggi Tiziana dopo Masterchef? Decisione shock

Tiziana Stefanelli non è stata affatto l’unica ad aver cambiato vita dopo Masterchef. Ricordate, ad esempio, Guido, suo ‘compagno di viaggio’? Da che svolgeva la professione di idraulico, il simpaticissimo romano ha completamente stravolto tutti i suoi piani, svolgendo attualmente tutt’altro lavoro. Oppure, recentemente vi abbiamo parlato del giovane Ivan Iurato, quarto classificato del talent. Oltre a mostrarsi completamente diverso agli occhi del suo pubblico, il siciliano è riuscito a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Cos’è successo, però, a Tiziana dopo Masterchef? Come dicevamo poco fa, siamo riusciti a rintracciare l’amato avvocato romano su Instagram ed abbiamo constatato che, ad oggi, la sua vita è fortemente cambiata.

La sua bacheca Instagram è ricca di scatti personali, ma anche di piatti che solo a guardarli fanno venire l’acquolina in bocca. Stando a quanto si legge dalla sua bio, sembrerebbe che Tiziana continui a svolgere la sua professione di avvocato e a perseguire la sua passione per la cucina. Quello che, invece, ci ha lasciati completamente senza parole è scoprire la decisione ‘shock’ presa dopo la sua vittoria al programma. “Italian based in Singapore”, ha scritto la Stefanelli sul suo canale per rivelare ai suoi fan di aver lasciato l’Italia per trasferirsi a Singapore. Non sappiamo da quanto tempo viva lì, ma si può chiaramente comprendere che si tratti di una decisione piuttosto clamorosa.

Vi piacerebbe vederla sui nostri schermi?