Il Volo, Ignazio Boschetto mostra sua sorella: “Passa il tempo ma non l’amore”

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da tre grandi artisti: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Ha avuto origine moltissimi anni fa durante il programma condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Quella esperienza è soltanto il primo dei tanti traguardi che hanno aggiunto nel corso degli anni alla loro carriera.

Ci lasciarono senza parole quando sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo nel 2015 cantarono il brano Grande Amore. Il trio vinse la kermesse partecipando così di diritto all’Eurovision Song Contest che li ha visti posizionarsi al terzo posto. Un vero e proprio trionfo. Interpretano brani della tradizione classica italiana e internazionale e anche brani pop sempre in chiave classica.

Tutti e tre sono seguitissimi sui social. Ignazio Boschetto l’anno scorso è stato colpito da un grave lutto, è morto suo padre. In una vecchia puntata di Verissimo, dove è stato ospite insieme a Piero e Gianluca, lo ha ricordato, spiegando che ‘non ha perso suo padre, perchè è sempre con lui’, è così che gli piace pensarla, ha detto. Il tenore non è figlio unico, ma ha anche una sorella maggiore di nome Antonia. Pochi giorni fa, sul suo canale social, ha pubblicato una foto insieme a lei: “Passa il tempo ma non l’amore”.

Il Volo, Ignazio Boschetto pubblica una foto con sua sorella: “Passa il tempo ma non l’amore”

Ignazio Boschetto è uno dei componenti de Il Volo ed è un tenore. L’artista ha 27 anni. A marzo del 2021 ha perso suo padre, alla vigilia della partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo. Allora scelse di partecipare ugualmente e in una puntata successiva di Verissimo, dove fu ospite insieme a Piero e Gianluca, raccontò di averlo fatto anche per lui.

“Dopo tutti i sacrifici che lui e mia madre hanno fatto per fare in modo che arrivassi dove sono oggi, non mi avrebbe mai permesso di essere assente. L’ho fatto anche per lui“, aveva raccontato a Silvia Toffanin. Suo padre si chiamava Vito. La mamma di Ignazio si chiama Caterina. Non è figlio unico ma ha una sorella più grande di nome Antonia. Pochi giorni fa, il tenore ha pubblicato tra le sue storie instagram una bellissima foto con lei.

L’immagine è divisa in due, confronta una foto di quando erano piccoli ad un’altra di un momento più recente. Ma nella stessa c’è Antonia che gli dà un bacio e si abbracciano. Stesso sguardo e stesso amore che come scrive Ignazio, quello non passa mai: “Passa il tempo ma non l’amore”, e tagga sua sorella. Lo scatto fraterno non ha bisogno di parole, è bellissimo e molto emozionante.