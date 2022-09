Il taglio medio di Elisabetta Canalis è home made: lo vorranno tutte il prossimo autunno

Il taglio sfoggiato da Elisabetta Canalis è home made: siamo certi che lo vorranno tutte per il prossimo autunno, eccolo qui.

In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo mostrato i must-have che non possono assolutamente mancare nel vostro armadio per l’arrivo dell’autunno – e la camicia di Ilary Blasi ce ne da conferma – ma c’è un taglio che rispecchia questa stagione? Assolutamente si! Ed è stata proprio la bella Canalis ad averlo ‘anticipato’ al suo pubblico.

Dopo aver sfoggiato un paio di stivali, che sicuramente tutte vorranno in previsione dei primi freddi, Elisabetta Canalis non ha potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico social il taglio medio home made. In che cosa consiste? La risposta è semplicissima: l’ex velina di Striscia la notizia ha scelto di tagliare i suoi capelli completamente da casa con attrezzi che possono essere facilmente rintracciati in un semplice supermercato.

C’è chi sceglie di tingersi i capelli da sola a casa e chi, invece, di prendersi cura del proprio viso e della pelle con maschere di bellezza – proprio come Belen – Elisabetta Canalis ha voluto fare molto di più! In un video condiviso su Instagram alcuni giorni fa, l’ex velina di Striscia la notizia ha mostrato al suo pubblico come si può fare un taglio dei capelli direttamente tra le quattro mura di casa. Curiosi di scoprirlo anche voi?

Elisabetta Canalis, il taglio medio home made conquista tutti: lo vorranno tutte ora

Solita a condividere ogni cosa col suo pubblico, Elisabetta Canalis qualche giorno fa non ha potuto fare a meno di mostrarsi durante il suo taglio di capelli ‘home made’. “Ciao ragazzi, sono qui per insegnarvi a fare un taglio professionale con delle forbici acquistate il giorno prima al supermercato”, è proprio così che l’ex velina di Striscia la notizia ha iniziato il suo ‘tutorial’. Fate molta attenzione, però: la splendida Canalis ha fatto un taglio di capelli a casa, ma si è ovviamente affidata a qualcuno di esperto!

Di ritorno dalle vacanze, Elisabetta Canalis ha voluto dare una spuntatina ai suoi capelli. D’altra parte, si sa che in previsione dell’autunno, è sempre meglio eliminare quei capelli danneggiati dall’acqua marina, dalla piscina ed, ovviamente, anche dal sole. Quello che, però, più sorprende è che la bella sarda ha scelto di tagliarseli direttamente a casa con un metodo del tutto nuovo: l’home made! Come ha fatto? Ecco le parole di Niky Epi. “Tolta la coda, ti resta questo, la parte più piena”, ha detto l’hair stylist. Il risultato ottenuto, vi assicuriamo, è davvero pazzesco e la Canalis lo sfoggia con grande orgoglio. “Semplicemente con un trinciapollo del supermercato, pagato 10 dollari, e un pettine non nuovissimo”, ha detto. Guardate un po’:

Risultato pazzesco, non trovate?