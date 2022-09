Rai, arriva l’ammissione: “Liti ci sono”, il retroscena inaspettato

Rai, arriva l’ammissione: “Liti ci sono”, cosa è emerso durante la conferenza stampa con l’azienda.

Negli ultimi mesi sono stati presentati i palinsesti Rai e abbiamo appreso quali programmi avremo modo di seguire con la stagione autunnale e quali invece no. Qualcuno è rimasto senza format, altri invece hanno ottenuto un nuovo programma. Parliamo in questo caso di Elisa Isoardi che presto la vedremo in onda con Vorrei dirti che.

Si tratta di un format on the road, quindi la conduttrice girerà l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Dopo 25 anni in Mediaset Alessia Marcuzzi passa in rai e avrà il timone di un nuovo programma. La conduttrice aveva annunciato il suo addio alla vecchia azienda nel 2021 spiegando di non vedersi più bene nei progetti che le venivano offerti e che con il covid e con tutto quello che era successo, aveva trovato nuove consapevolezze.

Dopo l’annuncio dei palinsesti c’è stata nelle ultime ore la conferenza stampa di presentazione dei programmi che vedremo sulla Rai. Durante l’evento sono intervenuti molti dei conduttori che presto vedremo in onda e c’è stata anche una sorta di ammissione da parte della direttrice Sala: “Le liti ci sono ma…“.

A breve cominceranno tutti i programmi o quasi tutti che abbiamo lasciato con l’inizio dell’estate. Pochi mesi fa sono stati annunciati i palinsesti sia Rai che Mediaset. Abbiamo appreso in anticipo quali programmi vedremo e quali invece non ci saranno nella stagione autunnale.

Parlando dell’azienda Rai, Domenica in con Mara Venier accompagnerà nuovamente gli italiani. E su questo non c’erano dubbi, come non ce ne erano per La vita in diretta con Alberto Matano, Storie italiane con Eleonora Daniele, Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e tanti altri programmi che sono seguitissimi dal pubblico. Avremo il piacere di seguire anche nuovi format, come ‘Vorrei dirti che’ che vede la conduzione di Elisa Isoardi che torna sul piccolo schermo dopo un periodo di pausa. Non solo Elisa, anche Alessia Marcuzzi, ormai passata in rai dopo l’addio alla Mediaset, condurrà una nuova trasmissione, Boomerissima. Nelle ultime ore, dato che mancano pochissimi giorni alla nuova stagione tv, c’è stata la conferenza stampa per la presentazione di tutti i programmi che vedremo.

All’evento erano presenti i conduttori e le conduttrici, qualcuno in collegamento. Ognuno ha parlato dell’emozione di ritornare in quel posto in cui è per tutti casa e qualche presentatore ha annunciato piccole novità. E’ intervenuta poi anche la direttrice Sala che ha fatto una sorta di ammissione, confessando che all’interno dell’attività possono esserci dei litigi ma ‘l’azienda è questa’: “Ci possono essere litigi, simpatie e antipatie, ma l’azienda è questa”. Questo quanto emerso durante la conferenza.