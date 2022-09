Spunta un anello prezioso al dito: grande gioia, si sposano proprio loro due!

Spunta un anello prezioso al dito, grande gioia per la coppia: si sposano proprio loro due.

In questi ultimi mesi abbiamo saputo del matrimonio di molte celebrità. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione, sono convolati a nozze. Questo è un anno pieno di amore. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati la prima volta in gran segreto dopo che l’attore le aveva fatto la proposta in modo del tutto inaspettato.

La pop star aveva fatto sapere che il compagno l’aveva sorpresa mentre era in uno dei suoi luoghi preferiti al mondo, la vasca da bagno. Dopo aver detto il primo sì, c’è stato il secondo pochi giorni fa, dove per l’occasione Jlo ha sfoggiato degli abiti sontuosi. Anche l‘attrice Alexandra Daddario è convolata a nozze, a luglio. Ha sposato il produttore Andrew Form, conosciuto a New York durante il periodo di lockdown.

Come abbiamo detto è un anno dove l’amore va a gonfie vele. Adesso un’altra coppia sta per pronunciare quel sì atteso. Lei ha ricevuto un anello prezioso con la proposta di matrimonio e l’ha sfoggiato sui social. Ha mostrato a tutti una gioia incontenibile: “Ha vinto l’amore”.

Spunta un anello prezioso al dito, la coppia presto convolerà a nozze: si sposano proprio loro

Dopo le nozze di Britney Spears che ha sfoggiato un lungo abito bianco, quelle di Jennifer Lopez con Ben Affleck, con ben due cerimonie, adesso un’altra coppia è pronta a sposarsi. Lui ha fatto alla sua fidanzata la proposta di matrimonio qualche settimana fa. La notizia si è diffusa in seguito alla pubblicazione di due foto sui social, precisamente sui loro profili instagram.

In queste immagini il messaggio è chiaro. In primo piano ci sono i loro sguardi pieni di gioia e di entusiasmo, la donna mostra l’anello. Nella seconda è fotografata la mano dell’uomo che tiene quella della donna, sempre con il preziosissimo gioiello in vista. Ebbene, ma di chi stiamo parlando? Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, ha chiesto la mano alla sua fidanzata, Marta Vincenzi.

In basso alle immagini condivise c’è scritto: “6 luglio 2022, Ha vinto l’amore”. Tra i commenti di auguri ricevuti è arrivato anche quello di Francesca Sofia Novello, compagna di Rossi che ha aggiunto delle faccine che esprimono tutta la gioia e l’emozione per l’evento. Luca e Vincenza sono pronti a pronunciare il sì, la coppia al momento non ha fatto sapere quando si celebrerà il matrimonio.

Luca Marini, fratello di Valentino Rossi

Luca e Valentino sono fratelli, o meglio fratellastri. Anche Marini è un pilota. Sono figli della stessa madre, Stefania Palma ma hanno padri diversi, questo il motivo del cognome non uguale. Luca è il figlio di Massimo Marini, mentre Valentino di Graziano Rossi.